- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
Horóscopo de hoy, miércoles 29 de octubre: tarot y predicciones de Josie AQUÍ
Las predicciones de Josie Diez Canseco indican un miércoles lleno de movimiento y revelaciones que impulsarán cambios importantes en distintos aspectos de la vida.
De acuerdo con Josie Diez Canseco, el horóscopo de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, señala un día propicio para ordenar ideas y revisar decisiones recientes. La energía astral favorece la planificación y la búsqueda de estabilidad, tanto en el trabajo como en la vida afectiva.
PUEDES VER: Horóscopo de Josie Diez Canseco para el martes 28 de octubre: estas fueron las predicciones
Será un momento oportuno para hacer pausas y evaluar el rumbo que estás tomando. Los astros invitan a actuar con serenidad y confianza, recordando que las mejores oportunidades suelen aparecer cuando existe claridad interior y propósito.
Horóscopo de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Estarás posesivo, controla tu temperamento y tu vida afectiva no se verá afectada. Ten cuidado en lo laboral, alguien se acercará amistosamente, evita su ayuda.
- Número de suerte, 20.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Hoy evitarás contacto con quien intenta acercarse a ti, no te niegues nuevas opciones. Un compañero tratará de entorpecer tu trabajo, no pierdas la cordura.
- Número de suerte, 16.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Conservarás la calma ante las críticas sobre tu vida amorosa, defiende tu elección. Se presentarán cambios que afectarán tu trabajo, trata de adaptarte a ellos.
- Número de suerte, 9.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Conocerás a alguien que te impactará, no seas tan evidente en tus demostraciones. Usarás tu tiempo libre para hacer deporte y así despejaras tu mente de tensiones.
- Número de suerte, 14.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Alguien de personalidad enigmática te atraerá, trátala más, será lo mejor. No te excedas en el trabajo, el estrés podría causarte algunos problemas de salud.
- Número de suerte, 3.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Estarás más tranquilo, la comprensión del ser amado hará más fuertes tus lazos afectivos. Tus negocios sufrirán una recaída momentánea, ten calma.
- Número de suerte, 15.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Hoy te olvidarás de preocupaciones y tu atención estará centrada en la persona amada. Tu futuro económico se vislumbra muy exitoso, pero no gastes demasiado.
- Número de suerte, 12.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Hoy te darás cuenta que tus sentimientos son correspondidos. Tu excesivo esfuerzo laboral te está ocasionando problemas para dormir, trata de relajarte.
- Número de suerte, 6.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Estarás susceptible y rechazarás la compañía del ser amado, descansa un poco. Sacarás lo mejor de una discusión laboral y aprenderás a no hablar más de la cuenta.
- Número de suerte, 10.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Tus celos provocarán discusiones desagradables, cuidado con lo que digas. Tendrás mucho tiempo para resolver trabajos pendientes, no te desesperes.
- Número de suerte, 8.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: El ser amado hará a un lado sus actividades para dedicarte momentos especiales. Buscarás sobresalir en todo momento y no serás bien visto por esto, no te detengas.
- Número de suerte, 21.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Tu día será tenso y si no te controlas podrías provocar la ruptura de tu vida amorosa. Hoy lograras todo cuanto te propongas en lo laboral, no te dejes vencer por los obstáculos.
- Número de suerte, 2.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50