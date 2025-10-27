Horóscopo de hoy, martes 28 de octubre: tarot y predicciones de Josie

El horóscopo de hoy, martes 28 de octubre de 2025, anuncia una jornada en la que la mente y el corazón buscarán equilibrio. Josie Diez Canseco señala que algunos signos sentirán la necesidad de poner en orden sus pensamientos y actuar con mayor madurez ante los desafíos que surjan durante el día.

Los astros impulsan la reflexión y el autoconocimiento, ayudando a soltar lo que ya no aporta crecimiento. Será un momento perfecto para aclarar intenciones, fortalecer vínculos y avanzar con una visión más realista de lo que viene.

Horóscopo de hoy, martes 28 de octubre de 2025

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Estarás atento a las necesidades del ser amado y tus detalles serán correspondidos. Estas dejando de lado ocupaciones importantes, piénsalo bien.

Número de suerte, 13.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Te sentirás inestable emocionalmente y ocultaras tus sentimientos. No te preocupes por la reacción injusta de tus superiores, analizarán el tema y se disculparán.

Número de suerte, 19.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Hoy tus problemas afectivos podrían resurgir si insistes en recordar situaciones tristes. Después de muchas horas de diálogo llegarás a un acuerdo positivo con tus socios.

Número de suerte, 5.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Te mostrarás enérgico y no permitirás que interfieran en tus asuntos sentimentales. Los inconvenientes que afrontarás en el trabajo serán pasajeros.

Número de suerte, 9.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Vives un gran momento sentimental pero hoy conocerás a alguien más, cuidado. Hoy tu desempeño profesional será bien compensado, sigue adelante.

Número de suerte, 20.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Tendrás sorpresas, recibirás amor y atenciones que minimizarán tus preocupaciones. Tu salud va sobre ruedas, evita las preocupaciones y solo dedícate a tu trabajo.

Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Insistir en temas que ya estaban cerrados provocará disgustos en tu vida afectiva. No te molestes por la actitud inmadura de tu compañero, tu trabajo será reconocido.

Número de suerte, 7.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Te resultará fácil hacer nuevas amistades, pero cuidado de quien te enamores. Esos dolores son productos de la tensión laboral, una visita al médico te vendría muy bien.

Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Surgirán tensiones en tu vida afectiva, tu tolerancia y buen humor disipara el mal momento. Tu plano económico y laboral se normalizará inesperadamente. Número de suerte, 14.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Tu atractivo te ayudara con un asunto sentimental, hoy serás tú quien tome las decisiones. Te espera un día muy positivo en lo laboral.

Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Estás descuidando tu vida sentimental, hoy la persona amada te hará reproches. Estarás abierto a escuchar las opiniones de los demás y esto te favorecerá en tu trabajo.

Número de suerte, 14.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Hoy te sentirás molesto, di lo que sientes y evitarás malos entendidos en tu vida amorosa. Desarrollarás cualidades artísticas, pero no dejes de lado tus responsabilidades.