Horóscopo de HOY, viernes 31 de octubre: Josie trae el mejor tarot y predicciones
En este último día de octubre, Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para un viernes cargado de energía mística, ideal para dejar atrás lo viejo y abrir espacio a lo nuevo.
El horóscopo de hoy, viernes 31 de octubre de 2025, llega con una mezcla de misterio y renovación. Según Josie Diez Canseco, la energía de Halloween y el cierre de mes crean un ambiente perfecto para liberar tensiones, cerrar etapas y proyectar lo que se desea atraer en noviembre. Los signos sentirán un impulso especial para tomar decisiones y dejar ir lo que ya no tiene lugar en su camino.
Los astros inspiran introspección, pero también acción consciente. Es un día para escuchar a la intuición, agradecer los aprendizajes de octubre y prepararse para un nuevo ciclo lleno de claridad y equilibrio. La magia del momento invita a transformar la energía y comenzar noviembre con propósito.
Horóscopo de hoy, viernes 31 octubre de 2025 según Josie
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Irradiarás encanto y atraerás al sexo opuesto, evita actitudes temperamentales. No dejes escapar esa gran oportunidad laboral, aprovecha.
- Número de suerte, 8.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Los desacuerdos y la intolerancia pondrán a prueba el amor en tu vida afectiva. Tus esfuerzos en lo laboral te darán grandes frutos.
- Número de suerte, 13.
GEMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Estarás inspirado y con ideas originales para terminar con la rutina en tu vida sentimental. La humildad es tu mejor virtud y hoy te dará grandes logros profesionales.
- Número de suerte, 21.
CANCER: 22 JUN - 21 JUL.: Ignora los comentarios de quienes sienten celos de tu felicidad. Tu capacidad de liderazgo te llevará a un mejor nivel laboral y económico.
- Número de suerte, 10.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Alguien a quien le gustas atraerá tu atención, te darás cuenta que a ti también te interesa. Gracias a tu buen manejo pondrás fin a un trabajo tedioso.
- Número de suerte, 2.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Estarás en busca de respuestas para tus dudas, y replantearás tu vida afectiva. En lo laboral, una noticia inesperada te mejorará tu estado de ánimo.
- Número de suerte, 14.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: No dejes que la desconfianza aleje el amor, alguien demostrará un gran interés por ti. Algunas deudas te tendrán muy preocupado, con calma podrás resolverlas.
- Número de suerte, 5.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Estarás muy sensual, expresarás tus sentimientos con espontaneidad y generosidad. Tu buena labor con el prójimo se revertirá a tu favor en el trabajo.
- Número de suerte, 6.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Domina tu carácter impulsivo y evita discusiones que solamente te harían perder tiempo. Un compañero buscará tu ayuda económica, piénsalo bien antes de responder.
- Número de suerte, 17.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Despertarás el interés de alguien, pero preferirás cortar con cualquier acercamiento. Aprovecharás al máximo tu tiempo libre y buscarás un trabajo extra.
- Número de suerte, 20.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Hoy sólo anhelarás la compañía de esa persona especial, disfrutaras del amor. Cometerás el error de calificar a un compañero que aún no conoces, evita juzgar sin conocer.
- Número de suerte, 15.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Continúan los cambios en tu vida afectiva, le darás más importancia a los sentimientos. No llegará el dinero que esperabas con ansias, pero seguirás creciendo en tu negocio.
- Número de suerte, 17.
