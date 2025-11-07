- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Horóscopo de HOY, sábado 8 de noviembre: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo
Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco y conoce lo que los astros tienen para ti, en el amor, salud y dinero. AQUÍ podrás consultar tu número de la suerte.
No te pierdas el horóscopo de HOY, sábado 8 de noviembre, que te develará si los astros estarán a tu favor en este día. ¿Llegará un amor del pasado, pagarás todas tus deudas o conseguirás un mejor trabajo? Descubre lo que sucederá con tu signo del zodiaco, según las predicciones de Josie Diez Canseco, además, podrás acceder a tu número de la suerte totalmente GRATIS.
Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, sábado 8 de noviembre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Dos personas muy especiales llamarán tu atención, un sentimiento de duda te invadirá. Evita discusiones con personas de mayor experiencia laboral y acepta sus consejos.
- Número de suerte 15.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Disfrutarás de un buen momento personal y te preocuparás más por ti. Económicamente, será un excelente momento.
- Número de suerte 11.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Buscarás el momento preciso para conversar con el ser amado y solucionar malentendidos. Lograrás escalar puestos profesionalmente gracias a tu talento.
- Número de suerte 2.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Una situación inesperada mejorará tu vida afectiva, hoy las cosas te saldrán bien. Alguien anhela tu puesto laboral te percatarás y te mostrarás más empeñoso que nunca.
- Número de suerte 18.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Dejarás la timidez de lado y te acercarás a esa persona que te interesa. Ten cuidado podrías tener pérdidas económicas.
- Número de suerte 5.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy el ser amado estará muy atento contigo y cumplirá todos tus deseos. Se presentarán algunos contratiempos en el desarrollo de tus actividades laborales.
- Número de suerte 10.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: La estabilidad en tu vida sentimental te ayudará a afrontar problema. Aceptarás un trabajo paralelo al que tienes actualmente y lograrás responder eficazmente.
- Número de suerte 12.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te distanciarás del ser amado por un tiempo, pero servirá para analizar tus sentimientos. Hoy te harán partícipe de un nuevo negocio y decidirás invertir.
- Número de suerte 21.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: A pesar de los altibajos que surgirán hoy, lograrás superarlos sin ningún problema. Tus superiores te plantearán formar parte de un nuevo proyecto y aceptarás.
- Número de suerte 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Llega una persona a tu vida que te dará la estabilidad que buscabas. Alguien con mucha experiencia te pedirá formar parte de su empresa, acéptalo.
- Número de suerte 7.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Los momentos que compartirás hoy con la persona amada te harán sentir bien. Tus superiores valorarán tu empeño y te harán merecedor de un reconocimiento económico.
- Número de suerte 9.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy no actuarás correctamente, te involucrarás en una aventura sentimental. Te darán la oportunidad para demostrar toda tu habilidad en tu centro laboral.
- Número de suerte 3.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50