Horóscopo de mañana, domingo 9 de noviembre: predicciones en el amor, salud y dinero, según Josie

Horóscopo de Josie Diez Canseco del domingo 9 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu actitud confundirá a la persona amada, hoy las cosas no resultarán como esperabas. Debes aclarar malos entendidos en tu vida familiar para que perdure la armonía.

Número de suerte 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Pensarás antes de tomar una decisión respecto al futuro de tu vida sentimental. Tienes una recargada agenda, pero date un tiempo para poder estar junto a tus seres queridos.

Número de suerte 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Muchas de las personas que estarán hoy al lado tuyo, no serán tan sinceras contigo. Evita escuchar comentarios porque podrían dañarte emocionalmente.

Número de suerte 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Los malestares que sentirás serán aliviados con la comprensión del ser amado. No te desesperes por los retrasos que vienen surgiendo con tus planes familiares, ten calma.

Número de suerte 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tu positivismo será absorbido por el ser amado, quien te tendrá una sorpresa. Hoy ayudarás a un compañero que se encuentra en problemas, serás recompensada.

Número de suerte 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy decidirás hablar con sinceridad y serás transparente en tus actos con el ser amado. Será un día agitado, necesitarás serenidad para encargarte de trámites pendientes.

Número de suerte 17.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un nuevo amor traerá momentos agradables en tu vida. Hoy pondrás orden en tu hogar y serás comprensivo con los que te ayudaron a superar problemas.

Número de suerte 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu impulsividad desatará una discusión en tu vida sentimental. Recapacita y cambia de actitud por el bien de tu felicidad.

Número de suerte 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te darás cuenta de que la doble vida amorosa que llevas no te llevará a nada positivo. Los cambios que piensas hacer en tu hogar les fascinarán a tus seres queridos.

Número de suerte 21

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: El ser amado retorna después de un largo viaje, el reencuentro será inolvidable. Los cambios que esperas se concretarán, recibirás un dinero extra adminístralo bien.

Número de suerte 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te sentirás feliz con el ser amado, no dejes que comentarios arruinen tu felicidad. Tus responsabilidades aumentarán en lo laboral, no descuides tu vida familiar.

Número de suerte 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy el ser amado descubrirá sorpresivamente tu engaño y tendrás que aceptar tu error. No te dejes arrastrar por tu espíritu inquieto, aléjate de problemas.