- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs ADT
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Garcilaso vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Newell's
- Rosario Central vs River Plate
- Peñarol vs Nacional
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero: tarot y predicciones de Josie Diez Canseco
Revisa aquí el mejor horóscopo de Internet para hoy, lunes 2 de febrero de 2026, según las predicciones de Josie Diez Canseco.
El horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero de 2026, plantea un inicio de semana que favorece la toma de decisiones prácticas. En el plano personal, será importante establecer límites y ordenar ideas para evitar sobrecargas innecesarias.
En el ámbito laboral y económico, las predicciones señalan oportunidades si se actúa con planificación y constancia. Definir objetivos claros desde temprano permitirá aprovechar mejor la semana y sostener un ritmo de trabajo más eficiente.
Horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero de 2026
ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Habrá muy buena comunicación con tu pareja lo que te permitirá plantear algunos cambios para evitar los celos y la intromisión de terceros que afecten tu relación. Los esfuerzos de mucho tiempo empiezan a dar frutos, hoy se abre para ti un período más que favorable.
- Número de suerte, 11.
TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: En esta oportunidad no tienes razón, no te cierres en tus ideas y escucha a tu pareja, de lo contrario los problemas sentimentales se agravarán. Afrontarás nuevas responsabilidades de forma práctica y eficiente y haciendo participar de tus decisiones a tus compañeros, con lo que te ganarás su confianza y el reconocimiento de tus superiores.
- Número de suerte, 1.
GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Una conversación con alguien objetivo e imparcial te hará ver tus errores y tendrás tus ideas más claras, lo que te permitirá buscar a tu pareja y solucionar los problemas que los estaban distanciando. Hoy debes estar más atento a tu trabajo, porque tendrás responsabilidades adicionales y podrías dejar de lado algo muy importante.
- Número de suerte, 3.
CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Un mal entendido podría provocar una discusión con tu pareja, si te calmas y conversas podrás aclarar tus dudas sin que la desconfianza afecte tu relación. Cambios repentinos en tu trabajo significarán más responsabilidades para ti, no te impacientes, si te organizas responderás a las expectativas.
- Número de suerte, 16.
LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Lo que digas o hagas hoy debe ser con mucho tacto, tu pareja se mostrará muy susceptible y podría malinterpretar tus intenciones, evita situaciones que puedan provocar conflictos. Surgirán imprevistos que te ocasionarán problemas, pero los podrás resolver gracias a una inesperada ayuda y podrás continuar con tus proyectos sin más retrasos.
- Número de suerte, 2.
VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Te buscará alguien que fue muy importante en tu vida sentimental, antes de hacerte ilusiones escucha lo que te propone, puede ser que no sea lo que estás buscando y no valdría la pena darle otra oportunidad. Tendrás un excelente día laboral, todas tus gestiones están bien encaminadas y tus propuestas tendrán buena acogida.
- Número de suerte, 20.
LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: No creas que asumiendo una actitud indiferente aumentará el interés de la persona que te gusta, al contrario, perderías todo el terreno ganado con tu carácter abierto y espontáneo, sigue como hasta ahora y lo conquistarás. Día de mucho movimiento, debes estar atento para que nada se escape de control y puedas lograr tus objetivos.
- Número de suerte, 7.
ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Comentarios de alguien mal intencionado te harán dudar de tu pareja, averigua la verdad antes de darlas por ciertas, necesitarás muy poco tiempo para descubrir que son mentirás para separarlos. Tu perseverancia será tu principal arma para lograr tus propósitos, expón tus ideas con claridad, encontrarás más apoyo del que imaginas.
- Número de suerte, 10.
SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: El ser amado reaccionará con mucha vehemencia ante una situación que para ti no tendrá importancia, aclara sus dudas, sólo así podrás evitar que algo intrascendente se convierta en un problema. Te haz esforzado mucho y estarás impaciente por una respuesta sobre el proyecto que te interesa, no te desesperes, habrán retrasos pero valdrá la pena la espera.
- Número de suerte, 18.
CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Planearás un encuentro que parezca casual con la persona que te interesa, todo saldrá como imaginabas, a partir de hoy se verán con más frecuencia y lograrás conquistarla. Recibirás una repuesta positiva del trabajo al que te haz presentado, tendrás que organizarte bien porque te exigirá tiempo y preparación.
- Número de suerte, 9.
ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Experiencias pasadas te han dejado lecciones y esta vez no perderás el amor por orgullo, hoy reconocerás tus errores y la felicidad volverá a sonreírte. La suerte te acompañará y habrán mejoras en tu economía, podrás saldar deudas que te estaban causando preocupación y desequilibrio en tu presupuesto.
- Número de suerte, 5.
PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona ha traído a tu vida más tristezas que alegrías, hoy terminarás con esa situación que te inestabiliza y recuperarás el buen ánimo. De forma casual te enterarás de algunas decisiones que se tomarán en tu trabajo, y te prepararás para que ningún cambio te afecte.
- Número de suerte, 16.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90