Horóscopo GRATIS de HOY, domingo 22 de marzo: acertadas predicciones de Josie Diez Canseco

Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco para este domingo 22 de marzo y conoce qué le depara el destino en el amor, salud y dinero, según tu signo del zodiaco.

El universo ya tiene algo preparado para ti. Este domingo 22 de marzo, déjate guiar por las energías del momento y descubre lo que el destino quiere revelarte. De la mano de Josie Diez Canseco, accede a un horóscopo GRATIS lleno de predicciones certeras que iluminan tu camino en el amor, el trabajo, la salud y el dinero.

Horóscopo de Josie Diez Canseco del domingo 22 de marzo: revisa las predicciones

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No es el mejor momento para aclarar malentendidos familiares, espera que los ánimos estén más calmados, acepta la invitación de esa persona que se interesa por ti.

  • Número de suerte, siete.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te sentirás como nunca, sorprenderás a tu familia y amigos con detalles que los alegrarán, este día tu vida empezará a tomar un rumbo muy positivo en todos los aspectos.

  • Número de suerte, cuatro.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Por dejarte llevar por la atracción te has metido en una situación conflictiva, termina con esa situación y expresa tus ideas con mucho tacto para que no tengas problemas.

  • Número de suerte, nueve.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Descubrirás que esa persona que querías no merece tu confianza, terminarás con esa situación, retomarás tu vida social y te reconfortarás con la solidaridad de tus amigos.

  • Número de suerte, 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Será un día especial e inolvidable para ti, lleno de amor, lo que te hará pensar que es el momento ideal de hacer planes en tu vida familiar, el ser amado estará de acuerdo contigo.

  • Número de suerte, tres.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás rodeado de amigos que te harán sentir lo mucho que te aprecian, hace tiempo que no tenías un día como este, te divertirás recordando los viejos tiempos.

  • Número de suerte, ocho.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: No temas a comprometerte, déjate llevar por tus sentimientos y no te arrepentirás, llegará de improvisto un familiar que no ves hace mucho tiempo, te sentirás feliz.

  • Número de suerte, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tendrás ganas de reunirte con amigos, organizarás una reunión a la que no faltará ninguna de las personas invitadas, disfrutarás de la reunión y de tu papel de anfitrión.

  • Número de suerte, 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy tenso por la conversación importante sobre el futuro de tu vida afectiva, tendrás sorpresas en el amor y en tus proyectos familiares empezarán a concretarse.

  • Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Buscarás tranquilidad en tu entorno más cercano, lo que te ayudará a disipar las tensiones del trabajo, tendrás visitas inesperadas que te alegrarán el día.

  • Suerte con el número 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Conocerás a alguien especial, se convertirá en lo más importante de tu vida, pasarás gratos momentos junto a tus seres queridos.

  • Número de suerte, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu gran imaginación te llevará a hacer planes que podrían asustar al ser amado, pero con inteligencia lograrás convencerla, será un día de sorpresas.

  • Número de suerte, 15.
Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

