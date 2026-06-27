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Horóscopo de HOY, domingo 28 de junio, de Josie Diez Canseco: predicciones GRATIS y precisas para cada signo
El horóscopo de hoy brinda mensajes astrales que influyen en tus emociones y decisiones, con orientación para cada signo sobre amor, suerte y eventos del día.
Descubre el horóscopo de hoy con las predicciones más completas y actualizadas para cada signo del zodiaco. Conoce qué te deparan el amor, la suerte y las decisiones importantes en tu vida diaria según la astrología y prepárate para aprovechar al máximo las oportunidades del día. Consulta aquí tu signo zodiacal y encuentra orientaciones claras, precisas y fáciles de entender para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
PUEDES VER: Horóscopo GRATIS del sábado 27 de junio: predicciones y tarot de Josie sobre amor, salud y dinero
Horóscopo de HOY, 28 de junio, GRATIS: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Tendrás un día de gran actividad social, las invitaciones llegarán de todas partes.
- Número de suerte, 24.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Hoy tu relación recuperará la alegría que estaba perdiendo con la rutina.
- Número de suerte, 2.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Prepararás algo especial para alguien que quieres impresionar; lograrás que esa persona se interese en ti.
- Número de suerte, 6.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Hoy aumentará el interés que siente por ti alguien que te quiere y admira.
- Número de suerte, 16.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Te encontrarás con alguien que te decepcionó; se disculpará y tratará de ganarse tu confianza nuevamente.
- Número de suerte, 17.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Estás asumiendo actitudes que desconciertan a tu pareja; cambia de táctica.
- Número de suerte, 10.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Te darás cuenta de que la relación está desgastada y que es mejor terminar con lo que no te hace feliz.
- Número de suerte, 4.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Tus amigos ven con preocupación cómo tus celos están alejando a la persona que amas; tratarán de hacerte recapacitar.
- Número de suerte, 8.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Al fin podrás hablar con tu pareja sin discutir; aprovecha para pedirle un tiempo.
- Número de suerte, 14.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Estarás rodeado de oportunidades románticas que deberías dejar pasar hasta tener claro lo que buscas.
- Número de suerte, 18.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Surgirán imprevistos que te obligarán a cancelar tus planes.
- Número de suerte, 13.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Podrás ayudar a suavizar las tensiones entre personas que quieres mucho sin descuidar tu vida sentimental.
- Número de suerte, 11.
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Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de junio: números ganadores y premio mayor del último sorteo
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Horóscopo de HOY, domingo 28 de junio, de Josie Diez Canseco: predicciones GRATIS y precisas para cada signo
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Horóscopo GRATIS de HOY, sábado 27 de junio: predicciones y tarot de Josie sobre amor, salud y dinero
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