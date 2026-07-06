Hoy, lunes 6 de julio de 2026, Colombia protagonizará una jornada emocionante con la participación de miles de jugadores en los sorteos del Sinuano Día y Noche. La expectativa crece en torno al anuncio del ganador. En Líbero, te compartimos detalles sobre este evento. ¿Cuáles serán los números ganadores y los resultados de los sorteos?

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 6 de julio 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo 09:15 Bienvenidos al sorteo Sinuano HOY, lunes 6 de julio de 2026 llegan una vez más los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados oficiales, conoce los números ganadores, consulta los horarios de cada edición y comprueba si la suerte estuvo de tu lado. ¡Éxitos!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche en Colombia ofrece dos sorteos diarios, garantizando resultados para los apostadores todos los días del año:

El sorteo Sinuano Día se lleva a cabo a las 2.30 p. m. (hora local).

se lleva a cabo a las 2.30 p. m. (hora local). El sorteo Sinuano Noche se efectúa a las 10.30 p. m. Es relevante señalar que, en domingos y días festivos, el horario habitual se modifica, adelantando el sorteo nocturno a las 8.30 p. m.

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano están disponibles para su compra de manera presencial en los puntos de venta autorizados de la Red Gana, así como en otros distribuidores oficiales de juegos de suerte y azar en Colombia. Estos lugares incluyen centros comerciales, supermercados y locales de apuestas, donde los jugadores tienen la oportunidad de seleccionar su número y modalidad de juego antes de que finalicen las ventas para cada sorteo.

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