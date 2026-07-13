Red Bull Batalla Perú: los MC's que sorprendieron y se coronaron campeones
Red Bull Batalla Perú destaca la historia de talentos que rompieron pronósticos y alcanzaron el título nacional en el competitivo circuito de freestyle.
En Red Bull Batalla Perú, los favoritos no siempre logran consagrarse. A lo largo del tiempo, nuevos talentos y competidores del circuito underground han sorprendido al hacerse con el título nacional.
Desde 2006 hasta 2012, figuras como Raper One, D Negro, 3 Segundos y Hampper se llevaron el campeonato y establecieron las bases de una escena en evolución que buscaba reconocimiento en Perú.
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Años después, Jota Shoy emergió como un referente influyente al conseguir el campeonato nacional en 2015 y 2016. También alcanzó el subcampeonato internacional frente al español Skone en Lima.
La edición del 2017 destacó por Choque, quien provenía del circuito underground y venció a Ghost para ganar su primer campeonato nacional gracias a su impresionante presencia escénica.
En 2018, Jaze se impuso a Strike y simbolizó a la nueva generación del freestyle peruano con su notable técnica y musicalidad. En 2019, Litzen aseguró el campeonato al derrotar a Jaze y destacó el crecimiento de las regiones y la capacidad de nuevos talentos para superar a consagrados.
Entre 2020 y 2023, los veteranos volvieron a destacar. Stick ganó dos veces seguidas, Choque reclamó otro título y Jota obtuvo su tercer campeonato nacional.
El surgimiento de nuevos talentos continuó con Katacrist en 2024, tras superar a Scraps, evidenciando su evolución en el torneo.
En 2025, Almendrades obtuvo su primer título nacional al vencer a Nekroos. Además, destacó internacionalmente al llegar a la final en Chile.
La próxima Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 reunirá a campeones consolidados y a nuevos talentos el 11 de septiembre en Lima, y promete una competencia emocionante.
¡Vamos al Circo!
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