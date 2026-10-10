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Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Mira AQUÍ los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre y coteja aquí cuáles fueron los números ganadores en Colombia.
MOMENTOS DESTACADOS
Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre
Números ganadores del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: 9 4 9 0 | La Quinta: 7
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre de 2026, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
El Sinuano Día regresa HOY, sábado 10 de octubre a Colombia para sorprender a los participantes que probarán su suerte en este chance con impresionantes premios económicos. En esta cobertura de Líbero te mostramos los resultados. Revisa si tu boleto fue el premiado con las balotas. ¿Serás el próximo millonario del país?
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 8 de octubre: revisa los números ganadores del último sorteo
Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: resultados y números ganadores
Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre
Números ganadores del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: 9 4 9 0 | La Quinta: 7
Transmisión en vivo del sorteo Sinuano Día de hoy
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre de 2026, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
Bienvenidos
Sigue EN VIVO todos los detalles del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre y descubre cuáles son los números ganadores de la jornada. Mantente atento a los resultados oficiales y comprueba si la suerte está de tu lado.
Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre
- Números ganadores del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: 9 4 9 0
- La Quinta: 7
Modalidades del Sinuano
El Sinuano presenta varias modalidades de juego. Se puede salir ganador dependiendo de la cantidad de cifras que aciertes y si logras que ellos coincidan en el mismo orden:
- 4 cifras directo: se tiene que acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se tiene que acertar las cuatro cifras, pero no es necesario que estén en el mismo orden.
- 3 cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden sorteado.
- 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras sin importar el orden.
- 2 cifras (Pata): debes acertar las dos últimas cifras.
- 1 cifra (Uña): debes acertar la última cifra.
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