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Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Mira AQUÍ los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre y coteja aquí cuáles fueron los números ganadores en Colombia.

Melanni Miranda
Sinuano Día de este sábado 10 de octubre: resultados y números ganadores del último sorteo en Colombia.
Sinuano Día de este sábado 10 de octubre: resultados y números ganadores del último sorteo en Colombia. | Composición Líbero / Melanni Miranda

MOMENTOS DESTACADOS

14:40

Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre

Números ganadores del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: 9 4 9 0 | La Quinta: 7

13:54

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre de 2026, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

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El Sinuano Día regresa HOY, sábado 10 de octubre a Colombia para sorprender a los participantes que probarán su suerte en este chance con impresionantes premios económicos. En esta cobertura de Líbero te mostramos los resultados. Revisa si tu boleto fue el premiado con las balotas. ¿Serás el próximo millonario del país?

Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 8 de octubre.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 8 de octubre: revisa los números ganadores del último sorteo

Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: resultados y números ganadores

14:40
10/10/2026

Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre

Números ganadores del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: 9 4 9 0 | La Quinta: 7

14:39
10/10/2026

Transmisión en vivo del sorteo Sinuano Día de hoy

13:54
10/10/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre de 2026, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:44
10/10/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO todos los detalles del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre y descubre cuáles son los números ganadores de la jornada. Mantente atento a los resultados oficiales y comprueba si la suerte está de tu lado.

Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre

  • Números ganadores del Sinuano Día de HOY, sábado 10 de octubre: 9 4 9 0
  • La Quinta: 7

Modalidades del Sinuano

El Sinuano presenta varias modalidades de juego. Se puede salir ganador dependiendo de la cantidad de cifras que aciertes y si logras que ellos coincidan en el mismo orden:

  • 4 cifras directo: se tiene que acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se tiene que acertar las cuatro cifras, pero no es necesario que estén en el mismo orden.
  • 3 cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden sorteado.
  • 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras sin importar el orden.
  • 2 cifras (Pata): debes acertar las dos últimas cifras.
  • 1 cifra (Uña): debes acertar la última cifra.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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