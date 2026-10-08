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Resultados Sinuano Día de HOY, jueves 8 de octubre EN VIVO: estos son los números ganadores

Conoce los resultados del Sinuano Día de HOY, jueves 8 de octubre, los números ganadores y verifica en vivo si tu combinación fue premiada en esta edición.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, jueves 8 de octubre de 2026.
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, jueves 8 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Sigue en vivo los resultados del Sinuano Día de este jueves 8 de octubre de 2026, y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo. Revisa la combinación oficial, conoce los detalles del juego y verifica si tu boleto fue uno de los afortunados de esta jornada. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre.

PUEDES VER: Sinuano Día del miércoles 7 de octubre: resultado y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día de HOY, jueves 8 de octubre: sigue los resultados y números ganadores

13:13
8/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día

Sigue en vivo los resultados de Sinuano Día de hoy, jueves 8 de octubre, y descubre los números ganadores del último sorteo en Colombia. Aquí encontrarás la combinación sorteada y los principales detalles del juego.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

El Sinuano se juega seleccionando números de acuerdo con las modalidades disponibles del sorteo. El participante debe adquirir su boleto en un punto de venta autorizado y esperar el resultado oficial para comprobar si su combinación coincide con los números sorteados. Los premios dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de aciertos obtenidos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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