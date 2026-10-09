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Resultados Sinuano Día de HOY, viernes 9 de octubre: revisa los números ganadores del último sorteo

Mira los resultados del sorteo Sinuano Día de hoy, viernes 9 de octubre de 2026 y revisa cuántos aciertos lograste tener en el chance de Colombia.

Melanni Miranda
Conoce los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 9 de octubre de 2026: qué jugó y números ganadores.
Conoce los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 9 de octubre de 2026: qué jugó y números ganadores. | Composición Líbero / Melanni Miranda.

MOMENTOS DESTACADOS

12:51

¿A qué hora es el sorteo del Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a domingo, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Luego de la transmisión, podrás consultar los números ganadores.

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Consulta los resultados del Sinuano Día de este viernes 9 de octubre de 2026. En esta cobertura de Líbero podrás ver la transmisión EN DIRECTO para conocer los resultados del sorteo colombiano y números ganadores. ¿La suerte estará de tu lado hoy?

Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 8 de octubre.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 8 de octubre: estos fueron los números ganadores

Resultado del Sinuano Día HOY, 9 de octubre de 2026: qué jugó la lotería

12:51
9/10/2026

¿A qué hora es el sorteo del Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a domingo, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Luego de la transmisión, podrás consultar los números ganadores.

12:50
9/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día

Consulta los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 9 de octubre de 2026, y descubre qué números salieron ganadores en el último sorteo de Colombia. Revisa la combinación ganadora y los detalles del juego.

¿Cómo se juega el Sinuano en Colombia?

El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia que permite a los participantes elegir números con la posibilidad de ganar según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida. Para participar en este juego, es necesario seguir una serie de pasos que facilitan la experiencia del jugador:

  • Elige tus números: elige una combinación de hasta cuatro cifras, según la modalidad que prefieras.
  • Escoge la modalidad: puedes participar en opciones como 4 cifras, 3 cifras, 2 cifras (Pata) o 1 cifra (Uña).
  • Selecciona el tipo de apuesta: en algunas modalidades puedes jugar directo, cuando importa el orden de los números, o combinado, cuando el orden no es determinante.
  • Espera el sorteo: Sinuano realiza sorteos en las modalidades Día y Noche.
  • Comprueba el resultado: compara tu número con el resultado oficial y verifica si acertaste, según la modalidad elegida.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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