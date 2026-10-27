Este 27 de octubre es Día de Muertos de las Mascotas: a qué hora llegan HOY a las ofrendas del altar

Cada 27 de octubre, miles de personas recuerdan a sus mascotas fallecidas con fotografías, flores, velas y sus alimentos favoritos en pequeños altares llenos de amor. Esta tradición, conocida como el Día de Muertos de las Mascotas, busca honrar a esos compañeros de cuatro patas que dejaron huellas imborrables en sus familias. Pero ¿sabías que existe una hora especial en la que, según la creencia popular, sus almas regresan a casa?

Si alguna vez compartiste tu vida con un perro, un gato u otra mascota, esta fecha puede tener un significado muy especial para ti. Conoce a qué hora del 27 de octubre se cree que las mascotas fallecidas llegan a las ofrendas del altar, qué elementos se suelen colocar para recibirlas y cuál es el origen de esta emotiva tradición que conmueve a miles de personas.

¿A qué hora llegan las mascotas al altar de Día de Muertos?

De acuerdo con la tradición mexicana del Día de Muertos de las Mascotas, celebrado el 27 de octubre, se cree que los animales de compañía que fallecieron regresan espiritualmente para visitar a sus seres queridos. Aunque no existe una hora oficial para su llegada, muchas personas colocan sus ofrendas desde la noche del 26 de octubre o durante el día 27.

El Día de Muertos de las Mascotas se celebra cada 27 de octubre, como antesala a las festividades principales del Día de Muertos.

Día de los Muertos: ¿Qué colocar en el altar de ofrendas para mascotas?

Para recibir simbólicamente a las mascotas fallecidas durante el Día de Muertos, las familias pueden preparar un altar con objetos que recuerden los momentos compartidos con sus fieles compañeros. Entre los elementos más tradicionales están las fotografías de la mascota, sus juguetes favoritos, su collar, un recipiente con agua para calmar su sed y sus alimentos preferidos.

También se pueden colocar flores de cempasúchil, velas, papel picado y una pequeña manta para darle un toque especial a la ofrenda. Cada objeto representa el amor y el vínculo que permanece en la memoria de quienes consideran a sus animales parte de la familia.

La ofrenda suele estar lista desde la noche del 26 o el mismo 27 de octubre para recibir a los animales.

¿Cuál es el origen del Día de Muertos de las Mascotas y por qué se celebra el 27 de octubre?

El Día de Muertos de las Mascotas es una tradición que ha ganado popularidad en México y otros países de Latinoamérica como una forma de honrar la memoria de los perros, gatos y otros animales de compañía que fallecieron. Su origen está relacionado con las costumbres del Día de Muertos, una celebración mexicana que combina creencias prehispánicas y prácticas religiosas para recordar a los seres queridos que ya no están.

Con el paso del tiempo, muchas familias incorporaron a sus mascotas en estas conmemoraciones, al reconocer el lugar especial que ocupan en sus vidas y el profundo vínculo afectivo que comparten con ellas. La fecha del 27 de octubre se ha popularizado en el país azteca como el día dedicado a recordar a los animales fallecidos, antes de las jornadas centrales del Día de Muertos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre.

Durante esta fecha, las familias suelen preparar pequeños altares con fotografías, juguetes, collares, agua y alimentos que disfrutaban sus compañeros de cuatro patas. Aunque no existe una hora oficial ni una fecha universal establecida para esta conmemoración, la costumbre busca mantener vivo el recuerdo de las mascotas y rendirles un homenaje lleno de amor y gratitud.