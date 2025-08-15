'Demon Slayer' ser podrá ver gratis en YouTube antes del estreno de 'Castillo infinito': hora y LINK oficial

Alistándose al estreno en los cines de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito' con la preventa desde el viernes 15 de agosto, Crunchyroll se suma a la fiesta y anunció que estarán transmitiendo los arcos de la serie de manera gratuita a través de su canal de YouTube.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito es distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, con fecha de estreno en cines de Latinoamérica el 11 de septiembre de 2025, incluyendo pantallas IMAX y otros formatos premium para una mejor experiencia de usuario. La película es la primera parte de la esperada batalla final de la saga que conquistó al mundo, siguiendo a Tanjiro, Nezuko y a los Pilares en su lucha contra Muzan y sus Demonios.

'Demon Slayer' gratis en YouTube: horarios y fechas confirmadas

Si alguna vez quisiste maratonear todos los episodios de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ahora podrás ser parte de la watch party de 24 horas que organiza Crunchyroll durante este fin de semana para todos los fanáticos de la serie. De esta manera, podrás llegar más que listo al próximo estreno en cines de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito'.

La transmisión será en vivo de los siguientes arcos: Final Selection Arc, First Mission Arc, Asakusa Arc, Tsuzumi Mansion Arc, Natagumo Mountain Arc, Rehabilitation Training Arc, Mugen Train Arc, Entertainment District Arc, Swordsmith Village Arc, Hashira Training Arc, seguido de los avances de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

La transmisión incluirá los episodios y películas del anime en japonés con subtítulos, y estará disponible durante siete días después de su finalización. Además, los fans tienen la opción de participar en el chat en vivo durante la transmisión.

La transmisión será el sábado 16 de agosto hasta el 17 de agosto desde las 11:00 a.m. (México), 12:00 p.m. (Colombia y Perú), 1:00 p.m. (Chile), 2:00 p.m. (Argentina) desde el canal oficial de Crunchyroll en español.