Residente a J Balvin por quejarse de los Gramys:"Tú música es como un carrito de hot dogs"

J Balvin ha generado gran controversia luego de escribir a través de sus redes sociales que los premios Grammys no valoran al Reguetón como genero musical y que solo es utilizado para darle popularidad al evento. Asimismo, pidió a los cantantes más representativos de la también denominada música urbana no asistir al evento.

"Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)", señaló el interprete de 'Rojo'.

A la vez, hizo un llamado a sus colegas a no asistir al evento: "Los que tienen poder en el género, NINGUNO DEBERÍA IR. Es decir todos porque somos un movimiento", finalizó.

En respuesta el ex Calle 13, el cantante puertorriqueño Residente, le respondió con un extenso video donde criticaba su mensaje: "Si los Grammy no nos valoran ,entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? De qué género estamos hablando".

"Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los c...Todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade, etc", continuó.

Tributo a Ruben Blades

Haciendo referencia al tributo que los Grammys le harán este año a Rubén Blades, uno de los grandes exponentes y referentes de salsa dijo: "Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente".

En otra parte de su mensaje le recordó que el año pasado que estuvo nominado en varias categorías y no habló de un boicot : "Ahí no tenías 'boicot', de seguro tenías cambio de ropa pa' cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el 'boicot'"

"Tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs'"

Residente le recordó que Tego nunca se ganó un premio Bilboard y no se quejó: "Cuando tú has visto a Tego quejarse, o a mí quejarme. Y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente".