Rosángela Espinoza critica la participación de Jazmín en EEG: "No la quieren"

Por este motivo la chica reality no dudó en manifestarse y por medio de su cuenta oficial de Instagram opinó sobre la supuesta alusión que hicieron a su nombre, además no dudó en aconsejar que la conducción no debe estar al mando de Jazmín.

“Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven. Los 4 (…) No pongan a la china como conductora. No la quieren”, manifestó. Asimismo, agregó diversos puntos a su publicación. “El burro hablando de orejas” Ya no te acuerdas... 2. Sigo vetada por romper las reglas. ¿¿¿Cuáles??? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. ¡¿De qué estamos hablando??!”, finalizó.