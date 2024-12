Jazmín Pinedo a Melissa Paredes tras estar en TV: "Es importante tener trabajo" - VIDEO

Jazmín Pinedo , quien actualmente está como presentadora en América + Espectáculos, no dudó en pronunciarse para las cámaras de La República en donde opinó sobre Melissa Paredes , quien fue presentada la presente semana como nueva conductora de “ Mujeres al mando ”.

Por otro lado, la exchica reality contó que le encantaría seguir en la pantalla chica en la conducción de algún programa, aunque todavía no tiene algo definido sobre su permanencia en América Televisión.

"Siempre digo que todo pasa cuando tiene que pasar. Esto se dio en plenas vacaciones, que me pude acomodar. Seguramente ya se dará una nueva oportunidad. La verdad es que no sé en dónde, pero sí me gustaría seguir conduciendo", señaló la también estudiante de publicidad.