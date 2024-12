¿Yahaira Plasencia tuvo un romance con Sergio George? Esto REVELÓ la salsera

Yahaira Plasencia se presentó en Amor y Fuego de Rodrigo González (Peluchín) y Gigi Mitre no solo para difundir su nueva música, sino también para aclarar la relación que mantiene con Sergio George, luego de que lo acompañara a diversas premiaciones en el extranjero.

Asimismo, según dijo la cantante es que ella se paga todo que son los pasajes y hospedajes. Además, reveló que ve al productor musical "como un padre".

¿Cuál es la relación entre Yahaira Plasencia y Sergio George?

La 'Reina del Totó' no dudó en responder las insistentes preguntas de Gigi Mitre ante cuál es la relación con Sergio George y por qué es ella quien lo acompaña a las diversas premiaciones de la música que se realizan en el extranjero.

"No somos mejores amigos, pero nos llevamos súper bien. Entre Sergio y yo no ha pasado absolutamente nada, yo a él lo quiero un montón, lo veo como un papá. Es muy buen amigo", declaró la ex pareja de Jefferson Farfán.

"A él no le gusta que lo molesten con la edad. No le gusta que le diga papá porque se siente muy mayor. ÉL se quiere ver siempre joven, muy apuesto, entrena y come sano", agregó.

Ten en cuenta que la intérprete aclaró que ella no es la única artista a la que Sergio George lleva a los eventos musicales. "Él también lleva otras amigas. Sofia es de Ecuador, y también estuvo en los Latin Grammys. Hubo otros premios que también llevó a una artista de Colombia", indicó la cantante.

Yahaira Plasencia afirma que ella se paga todo en los eventos

La interprete de 'Soltera' afirmó que ya no trabaja con George, pero que va a los eventos con él por un pedido de ella, debido a que esto también le sirve para hacer contacto con otros artistas.