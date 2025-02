Christian Cueva y Pamela Franco son captados teniendo TENSA conversación - VIDEO

El video fue grabado por un asistente al aeropuerto quien, al darse cuenta de la presencia de Franco y Cueva en el carro siguiente al suyo, no dudó en sacar su smartphone para grabar el momento que, al parecer, se trataría de una incómoda situación entre ambos.

¿Qué es lo que vemos? pese a que no podemos escuchar ni entender el contexto de la discusión, el lenguaje corporal de ambos se ve tenso, distante, rígido. A Cueva se le ve de espaldas, pero sí podemos notar las expresiones de Pamela Franco , quien mantiene el rostros serio, con los ojos cubiertos por lentes oscuros.

Por las pausas que hace ella, podemos inferir que 'Aladino' responde, pero sin inmutarse ni perturbarse mucho. De hecho, en más de una ocasión, la ex de Christian Domínguez se aleja y se vuelve a acercar al jugador de Ciencianco del Cusco, como para reafirmar su punto en medio de la conversación o discusión.

"Yo, cuando chismeo con mi esposo también parece que estuviera peleando con él", "no, ya quisiera que se peleen. Ellos se aman", "la gente se pasa, solo veo a una pareja hablando, cómo les gusta decir cosas qeu no son", "yo veo que solo están conversando", "no parece que estuvieran peleando, pareciera que le estuviera contando algo", "están en pleno raje y otros diciendo que está discutiendo", "se está acabando la luna de miel", "ella solo quiere su billete", fueron algunos de los comentarios.