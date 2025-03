¿Se confirma infidelidad de Pamela López a Cueva? Beto Ortiz revela pregunta no respondida: "Perdía, pues"

López estaba dispuesta a soltar absolutamente todo lo que sabía en relación a los vínculos extramatrimoniales que había tenido 'Aladino' durante todos los años que estuvieron juntos, pero no esperó la llegada de una pregunta que evitó responder para el público.

Después de la emisión de este programa el último fin de semana, mucho se especuló a raíz de aquella pregunta que no fue contestada mientras se emitía la candente edición del sillón rojo. Ahora, tras muchos rumores, fue el mismo Beto Ortiz el que decidió confesar de qué se trataba.

El presentador de TV se encontraba en una transmisión en vivo con el streamer Cristorata, y sacó al aire la última interrogante que no fue atendida por la participante. En redes se hablaba sobre una posible infidelidad de Pamela López hacia el jugador, ¿fue así?

En el en vivo se generaron varias reacciones al respecto y Cristorata solo atinó a decir que eso ya se suponía, por lo que no era un tema que vaya a generar impacto. "Pero eso estaba más que visto", expresó. A lo que Beto explicó que López no admitiría eso frente a la audiencia: "Pero no va a decir que sí, ¿no? Perdía, pues", manifestó.