Pamela Franco bromea sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Engáñame ahorita para no perder tiempo"

La cantante chimbotana empezó a dar consejos a los oyentes respecto a los malos momentos que uno debe enfrentar en la vida y enfatizó que el tiempo es importante, recalcando: "Si me va a engañar, engáñame ahorita para no perder tiempo", desatando risas entre los locutores del set.

"Mi papá decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada, a veces lo que por la boca decimos, no regresan. Por ejemplo, yo no me arrepiento de las personas con las que he podido estar, ni nada... lo bueno que existe el botox", agregó Pamela Franco.