Jefferson Farfán NIEGA acusaciones de violencia psicológica hacia Darinka: "Rechazo enfáticamente"

A inicios de esta semana, el programa 'Amor y Fuego' reveló que Darinka Ramírez denunció por violencia psicológica al ex futbolista, Jefferson Farfán , luego de que él le lanzara comentarios fuertes frente a su pequeña. Ahora, el ex seleccionado ha salido, mediante sus redes sociales, a defenderse y negar todo lo que había expresado la influencer.

"Si bien no me ha sido notificada (la denuncia), rechazo enfáticamente por falsa e infundada, por lo que no solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere", inició Farfán en su comunicado.