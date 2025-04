Darinka Ramírez lo cuenta todo: Magaly Medina entrevista a madre de la última hija de Jefferson Farfán

La madre de la última pequeña de Jefferson Farfán , sacará a la luz todo lo que no se dijo durante este tiempo en el que se ha mantenido al margen de lo que se dice sobre la relación de padres que lleva con el jugador.

El jugador se pronunció tras ser acusado por la madre de su bebé y respondió. En parte de su comunicado se puede leer: "Rechazo enfáticamente por falsa e infundada dicha acusación. No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere".