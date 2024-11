Cuarto Poder anuncia nueva cuenta de Instagram y usuarios los vacilan: "Ahí no más gracias"

¡No la vieron venir! A través de la cuenta oficial de América Noticias en Twitter , el medio de comunicación anunció a sus seguidores en las redes sociales que el programa Cuarto Poder ya tiene cuenta en Instagram . Sin embargo, la reacción de los usuarios no fue la que esperaban.

Los cibernautas no desaprovecharon esta oportunidad para cuestionar a Sebastián Salazar y Tatiana Alemán , los conductores del dominical, así como también al contenido que ofrece el mismo a la audiencia.

Publicación sobre la nueva cuenta de IG de Cuarto Poder. Fuente: Twitter.

"No, gracias", "Ahí no más, deja descansar", "No, pero gracias de todos modos" y "Como destrozaron un buen programa" son algunos de los comentarios que se aprecian en la publicación sobre Cuarto Poder.