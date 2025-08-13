0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por los octavos de Copa Sudamericana
EN VIVO
Bolívar vs Cienciano HOY, por Copa Sudamericana

¡Feliz Día Internacional del Zurdo! Descarga las mejores imágenes para compartir este 13 de agosto

El Día Internacional del Zurdo se celebra este 13 de agosto y AQUÍ encontrarás las mejores imágenes para compartir en tus redes sociales.

Daniela Alvarado
1 de 11
Feliz Día de los Zurdos: este 13 de agosto se celebra en todo el mundo
Feliz Día de los Zurdos: este 13 de agosto se celebra en todo el mundo | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
2 de 11
Este 13 de agosto se celebra el Día del Zurdo: comparte las mejores imágenes
Este 13 de agosto se celebra el Día del Zurdo: comparte las mejores imágenes
3 de 11
Feliz Día del zurdo: miles de ciudadanos celebran este 13 de agosto
Feliz Día del zurdo: miles de ciudadanos celebran este 13 de agosto | FOTO: Pinterest
4 de 11
Feliz Día del zurdo: este 13 de agosto se celebrar a todos los zurdos del mundo
Feliz Día del zurdo: este 13 de agosto se celebrar a todos los zurdos del mundo | FOTO: Pinterest
5 de 11
Feliz Día del zurdo: estas son las imágenes que puedes compartir en redes sociales
Feliz Día del zurdo: estas son las imágenes que puedes compartir en redes sociales | FOTO: Pinterest
6 de 11
Día del zurdo: estas son las imágenes más llamativas de la fecha
Día del zurdo: estas son las imágenes más llamativas de la fecha | FOTO: Pinterest
7 de 11
Día del zurdo: revisa las mejores imágenes para compartir
Día del zurdo: revisa las mejores imágenes para compartir | FOTO: Pinterest
8 de 11
Celebra este 13 de agosto el Día del Zurdo con las mejores imágenes
Celebra este 13 de agosto el Día del Zurdo con las mejores imágenes | FOTO: Pinterest
9 de 11
Día del zurdo: estas son las mejores imágenes para la fecha
Día del zurdo: estas son las mejores imágenes para la fecha | FOTO: Pinterest
10 de 11
Feliz Día del zurdo: estas son las mejores imágenes de la fecha
Feliz Día del zurdo: estas son las mejores imágenes de la fecha | FOTO: Pinterest
11 de 11
Feliz Día del zurdo este 13 de agosto: comparte las mejores imágenes
Feliz Día del zurdo este 13 de agosto: comparte las mejores imágenes | FOTO: Pinterest
COMPARTIR
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Pamela López arremete contra Cueva y le responde tras negar intento por contactarla: "Respeta tu relación"

  2. Horóscopo del miércoles 13 de agosto de 2025 | Predicciones de Josie Diez Canseco

  3. Sinuano Día de HOY, miércoles 13 de agosto: qué jugó y números ganadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano