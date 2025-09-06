0
EN DIRECTO
México vs Japón EN VIVO por TUDN, amistoso internacional

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 7 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Agenda y programación completa de los partidos en vivo que se disputarán este domingo 7 de septiembre. Continúan las Eliminatorias al Mundial 2026.

Sandra Morales
Programación de los partidos que se disputarán este domingo 7 de septiembre
Programación de los partidos que se disputarán este domingo 7 de septiembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

El fútbol no se detiene y este domingo 7 de septiembre tenemos una programación espectacular con grandes partidos en vivo. Turquía vs España es uno de los duelos más esperamos en las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Además, también hay encuentros en las diversas ligas de Sudamérica.

Venezuela estaría a un paso de clasificar al Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Clasificación directa? Venezuela recibe excelente noticia previo a partido con Colombia: "Gracias"

Partidos de hoy en Eliminatorias 2026

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Georgia vs BulgariaESPN 4, Disney+
11:00Macedonia del Norte vs LiechtensteinDisney+, Zapping
11:00Lituania vs Países BajosESPN2 Disney+
11:00República Centroafricana vs ComorasFIFA+
13:45Turquía vs EspañaDisney+
13:45Alemania vs Irlanda del NorteDisney+
13:45Bélgica vs KazajistánDisney+
13:45Polonia vs FinlandiaDisney+
13:45Luxemburgo vs EslovaquiaDisney+

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Cobresal vs Palestinomax chile, TNT SPORTS Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Envigado vs Rionegro ÁguilasWin+ Futbol, Win Play
16:10América de Cali vs Deportivo CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:20Medellín vs Atlético NacionalRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:30Fortaleza CEIF vs La EquidadWin+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:002 de Mayo vs OlimpiaTigo Sports Paraguay, Fanatiz
16:30Cerro Porteño vs Atlético TembetaryTigo Sports Paraguay, Fanatiz

Partidos de hoy en Segunda División Perú

HORARIOPARTIDOSTV
15:00FC Cajamarca vs Deportivo Moquegua
19:30Carlos Mannucci vs Bentín Tacna HeroicaATV

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Cerro vs Cerro LargoGolTV, Disney+, VTV+
13:30Progreso vs Miramar MisionesGolTV, Disney+, VTV+
16:00Nacional vs RacingGolTV, Disney+, VTV+
18:30Torque vs LiverpoolGolTV, Disney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Sporting KC vs AustinMLS Season Pass

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Ídolo de Chile lanzó fuerte comentario sobre nivel de Alianza Lima: "Un rival de..."

  2. Marcelo Bielsa dio firme reflexión sobre el partido ante la selección peruana: "Es una..."

  3. U. de Chile se reforzó con ex Alianza Lima para los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano