Partidos de hoy EN VIVO, domingo 7 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Agenda y programación completa de los partidos en vivo que se disputarán este domingo 7 de septiembre. Continúan las Eliminatorias al Mundial 2026.
El fútbol no se detiene y este domingo 7 de septiembre tenemos una programación espectacular con grandes partidos en vivo. Turquía vs España es uno de los duelos más esperamos en las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Además, también hay encuentros en las diversas ligas de Sudamérica.
Partidos de hoy en Eliminatorias 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Georgia vs Bulgaria
|ESPN 4, Disney+
|11:00
|Macedonia del Norte vs Liechtenstein
|Disney+, Zapping
|11:00
|Lituania vs Países Bajos
|ESPN2 Disney+
|11:00
|República Centroafricana vs Comoras
|FIFA+
|13:45
|Turquía vs España
|Disney+
|13:45
|Alemania vs Irlanda del Norte
|Disney+
|13:45
|Bélgica vs Kazajistán
|Disney+
|13:45
|Polonia vs Finlandia
|Disney+
|13:45
|Luxemburgo vs Eslovaquia
|Disney+
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Cobresal vs Palestino
|max chile, TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Envigado vs Rionegro Águilas
|Win+ Futbol, Win Play
|16:10
|América de Cali vs Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:20
|Medellín vs Atlético Nacional
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:30
|Fortaleza CEIF vs La Equidad
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|2 de Mayo vs Olimpia
|Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
|16:30
|Cerro Porteño vs Atlético Tembetary
|Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Partidos de hoy en Segunda División Perú
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|FC Cajamarca vs Deportivo Moquegua
|19:30
|Carlos Mannucci vs Bentín Tacna Heroica
|ATV
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Cerro vs Cerro Largo
|GolTV, Disney+, VTV+
|13:30
|Progreso vs Miramar Misiones
|GolTV, Disney+, VTV+
|16:00
|Nacional vs Racing
|GolTV, Disney+, VTV+
|18:30
|Torque vs Liverpool
|GolTV, Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Sporting KC vs Austin
|MLS Season Pass
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
