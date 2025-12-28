0

Día de los Inocentes 2025: disfruta de los mejores memes para 'estallar' de risa en redes sociales

Este 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes 2025 y muchos se alistan para realizar las mejores bromas a sus amigos y familiares.

Daniela Alvarado
1 de 9
Los mejores memes para la fecha
Los mejores memes para la fecha | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Los mejores memes para la fecha | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
2 de 9
Memes para este 28 de diciembre de 2025
Memes para este 28 de diciembre de 2025 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes para este 28 de diciembre de 2025 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
3 de 9
Memes por el Día de los Inocentes este 28 de diciembre
Memes por el Día de los Inocentes este 28 de diciembre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes por el Día de los Inocentes este 28 de diciembre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
4 de 9
Día de los Inocentes: revisa los mejores memes para 'explr
Día de los Inocentes: revisa los mejores memes para 'explr | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Día de los Inocentes: revisa los mejores memes para 'explr | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
5 de 9
Día de los Inocentes este 28 de diciembre de 2025: revisa los mejores memes
Día de los Inocentes este 28 de diciembre de 2025: revisa los mejores memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Día de los Inocentes este 28 de diciembre de 2025: revisa los mejores memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
6 de 9
Día de los Inocentes: disfruta los mejores memes este 28 de diciembre
Día de los Inocentes: disfruta los mejores memes este 28 de diciembre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Día de los Inocentes: disfruta los mejores memes este 28 de diciembre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
7 de 9
Día de los Inocentes este 28 de diciembre
Día de los Inocentes este 28 de diciembre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Día de los Inocentes este 28 de diciembre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
8 de 9
Día de los Inocentes: revisa los mejores memes para la fecha
Día de los Inocentes: revisa los mejores memes para la fecha | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Día de los Inocentes: revisa los mejores memes para la fecha | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
9 de 9
Día de los Inocentes 2025
Día de los Inocentes 2025 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Día de los Inocentes 2025 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. LOTERÍA de Boyacá del sábado 27 de diciembre: ÚLTIMOS resultados del Premio Mayor y estadísticas

  2. Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025 según Josie: revisa el tarot y predicciones AQUÍ

  3. ¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el sábado 27 de diciembre? Mira AQUÍ los resultados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano