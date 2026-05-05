¡Atención! El 5 de mayo se ha convertido en una celebración emblemática en Estados Unidos, donde la cultura mexicana se manifiesta con gran intensidad. Aunque en México también se recuerda esta fecha, las festividades en el país vecino superan en magnitud a las conmemoraciones locales.

En el país americano, los restaurantes ofrecen promociones especiales, la publicidad se multiplica y las celebraciones se extienden por diversas ciudades. A continuación, todo lo que debes conocer sobre esta festividad.

Batalla de Puebla: qué se sabe sobre esta fecha y cuál es su origen

El Cinco de Mayo, o 5 de mayo, conmemora la victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla, un enfrentamiento que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 y que no debe confundirse con la independencia del país. A finales de 1861, México enfrentaba la invasión de España, Reino Unido y Francia.

No obstante, en un periodo de seis meses, las fuerzas de España y Reino Unido se retiraron. Aprovechando la inestabilidad generada por la Guerra Civil estadounidense al norte de la frontera, Francia decidió intensificar su intervención en México, devastado por conflictos previos.

¿Es feriado el 5 de mayo por la Batalla de Puebla? Qué se sabe sobre esta fecha y cuál es su origen.

En abril de 1862, las tropas francesas avanzaron hacia Puebla, ubicada a aproximadamente 137 kilómetros de la Ciudad de México. A pesar de su inferioridad numérica, un pequeño ejército mexicano liderado por Ignacio Zaragoza logró una sorprendente victoria sobre las fuerzas francesas.

¿Es feriado el 5 de mayo por la Batalla de Puebla?

El 5 de mayo, fecha que recuerda la Batalla de Puebla, no se considera un día feriado oficial ni de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo en México.

Por lo tanto, las actividades laborales y comerciales continúan de manera habitual, sin la obligación de realizar pagos adicionales.