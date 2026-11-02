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¡Líder del Clausura! Estos son los mejores memes que dejó la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca

Los cibernautas dieron paso al humor y compartieron divertidos memes tras la reciente victoria por 5 a 0 de Sporting Cristal contra FC Cajamarca. Mira aquí los más virales.

Redacción Líbero Tendencias
1 de 5
Cristal goleó 5 a 0 a FC Cajamarca y las redes estallan con hilarantes memes.
Cristal goleó 5 a 0 a FC Cajamarca y las redes estallan con hilarantes memes. | Redes sociales. | GLR.
Cristal goleó 5 a 0 a FC Cajamarca y las redes estallan con hilarantes memes. | GLR. | Redes sociales.
2 de 5
Sporting Cristal venció 5 a 0 a FC Cajamarca y los internautas comparten divertidos memes.
Sporting Cristal venció 5 a 0 a FC Cajamarca y los internautas comparten divertidos memes. | Redes sociales. | GLR.
Sporting Cristal venció 5 a 0 a FC Cajamarca y los internautas comparten divertidos memes. | GLR. | Redes sociales.
3 de 5
Cristal venció por goleada a FC Cajamarca y las redes estallan con divertidos memes.
Cristal venció por goleada a FC Cajamarca y las redes estallan con divertidos memes. | Redes sociales. | GLR.
Cristal venció por goleada a FC Cajamarca y las redes estallan con divertidos memes. | GLR. | Redes sociales.
4 de 5
Sporting Cristal sumó otra victoria contra FC Cajamarca y es líder del torneo.
Sporting Cristal sumó otra victoria contra FC Cajamarca y es líder del torneo. | Redes sociales. | GLR.
Sporting Cristal sumó otra victoria contra FC Cajamarca y es líder del torneo. | GLR. | Redes sociales.
5 de 5
Cristal venció por 5 a 0 contra FC Cajamarca y es líder del Clausura.
Cristal venció por 5 a 0 contra FC Cajamarca y es líder del Clausura. | redes sociales. | GLR.
Cristal venció por 5 a 0 contra FC Cajamarca y es líder del Clausura. | GLR. | redes sociales.
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