Netflix: Estas son las series y películas que ya no podrás ver desde el 1 de febrero

Y es que Netflix obtiene las licencias de los contenidos digitales, pero se vencen si no se renuevan. "Hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix", aclaró la plataforma.

"Nuestro acuerdo de licencia con el proveedor de contenidos está a punto de finalizar. Cada vez que una serie o película va a caducar, evaluamos si renovar o no utilizando los mismos criterios que aplicamos para el posible contenido nuevo", se lee en el anuncio de la plataforma.

Algunas series y películas no van más en Netflix.

A continuación, te decimos que series y películas ya no estarán disponible en Netflix a partir del próximo martes 1 de febrero por si aún no las has visto.