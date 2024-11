Scream 6: Conoce la fecha oficial de estreno de la próxima entrega

¡Para los amantes del terror! Paramount Pictures confirmó la fecha de estreno de la próxima entrega de una recordada franquicia, estamos hablando de 'Scream' , la película que este 2022 puso fin a la racha de ser N°1 en varios países de la exitosa producción de Spider-Man: No Way Home .

Poster oficial de 'Scream 5' estrenado el 13 de enero del 2022.

Además, la actriz Courteney Cox confirmó su regreso en 'Scream 6' e interpretará nuevamente a la reportera de noticias Gale Weathers. "Recibí el guion ayer. Y aún no lo he leído. Acabo de recibirlo, y estoy muy emocionada por leerlo. No sé si debo decir algo. Deja que te cuente quién es el asesino", bromeó la protagonista de Friends.