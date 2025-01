ATV explica por qué no transmite en vivo los Juegos Olímpicos Tokio 2020

En las redes sociales ATV fue duramente criticado por los usuarios al ser el canal con los derechos de trasmisión para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y no trasmitir en vivo la participación de los peruanos en el evento deportivo. Es por ello, que el canal se vio obligado a salir al frente e indicar a la opinión publica las razones por las que no trasmite el mega evento deportivo.

En el anuncio ATV indica que a pesar de contar con todos los requisitos para trasmitir en vivo las competencia de Tokio 2020, no fue acreditada por los organizadores del evento para dicha función, por lo que no es culpa del grupo que las competencias de nuestros compatriotas no lleguen a todos los televisores del hogares peruanos de forma gratuita.