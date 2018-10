Neymar cada vez más cerca del Real Madrid

La crisis de resultados que vive Real Madrid generó la salida de Julen Lopetegui, responsable de la mala racha que afronta el otrora poderoso de la Madre Patria. Los merengues no se sobreponen aún a la salida de Cristiano Ronaldo y para recuperar terreno esperan dar el golpe el próximo año sumando a sus filas a Neymar.

En la 'Casa Blanca' están seguros que el brasileño es el único que puede asumir el liderazgo dejado por el portugués. Y la ventaja es que Neymar no salió bien del Barcelona, lo que hace factible su llegada la próxima temporada.

La operación no es fácil, pues PSG no se desprenderá tan fácilmente del brasileño, sin embargo el equipo que ahora dirigirá el “Indio” Solari necesita con urgencia recuperar protagonismo y si tiene que hacer algún esfuerzo económico no dudará en hacerlo.

Gente ligada al Real Madrid se ha mostrado deseosa de contar con Neymar en un futuro no muy lejano. Como está la cosa, los refuerzos deben llegar a la Casa Blanca ya mismo, con carácter de urgencia.