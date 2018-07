Plantel de Rusia agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo durante la Copa del Mundo [FOTOS]

El Mundial de Rusia 2018 ha dejado muchas postales dignas de resaltar, como las que han sido protagonizadas por la selección de Rusia tras la eliminación en cuartos de final en penales ante Croacia.

Todo el plantel de la selección rusa, encabezado por el entrenador Stanislav Cherchésov, estuvo presente en un fan fest donde miles de hinchas rusos se dieron cita para que ambas partes se den un mutuo agradecimiento.

Los hinchas locales jamás pensaron que su selección llegaría a esas instancias y mucho menos eliminando a la favorita selección española.

Como se recuerda, la selección de Rusia no era favorita para avanzar si quiera a los octavos de final de esta Copa del Mundo.

Great scenes at the #FIFAFanFest in Moscow where @TeamRussia greeted their fans following their quarter-final defeat yesterday in Sochi.

