¡Sorpresa! Sergio Markarián y su concepto del juego de la selección peruana en el Mundial

El ex seleccionador de Perú para las Eliminatorias de Brasil 2014, mostró su favoritismo por el juego de Perú por encima de Uruguay que llegó solo a cuartos de final del Mundial de Rusia.

Sergio Markarián hizo un análisis del Mundial de Rusia donde resaltó el juego de la selección peruana, poniéndolo encima del accionar del país uruguayo que llegó a cuartos de final de la Copa del Mundo.

El extécnico de Perú para las eliminatorias de Brasil 2014, reveló a sus favoritos del Mundial en conversación con Radio Sport 890 de su país. "De América me gustó Brasil y luego Perú y después Uruguay", manifestó el popular 'Mago'.

Luego, Sergio Markarián se refirió a los países que buscan la mayor posesión del balón pero que no lograron la efectividad en el Mundial de Rusia. "La posesión de la pelota no puede ser nunca un objetivo. Es un medio para controlar el partido pero hay otros más valiosos. No echemos la culpa al estilo sino a los errores tácticos", explicó.

Como se recuerda, bajo las riendas de Sergio Markarián, Perú no pudo clasificar al Mundial de Brasil 2014. Lo que si logró, es un tercer puesto en la Copa América de Argentina 2011.

EL DATO

Después de alejarse de la selección peruana, Sergio Markarián fue contratado por Grecia para jugar las eliminatorias a la Eurocopa de Francia 2016. No clasificó.