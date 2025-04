Este poderoso Motorola humilla a cualquier Samsung y es BARATO: tiene 12GB de RAM, pantalla de 144Hz y carga en 8 minutos

Pese a los esfuerzos de Samsung por lanzar al mercado los mejores teléfonos de gama media, estos quedan en el olvido, puesto que no están innovando lo suficiente y siguen ofreciendo características poco atractivas para los usuarios. Es por ello que otros modelos, como el Motorola Edge 50 Pro, están siendo los más buscados, ya que tienen grandes prestaciones por una mínima inversión.

Por si no lo sabes, Motorola se ha convertido en una de las principales marcas de tecnología en el mundo y este Motorola Edge 50 Pro se ha vuelto uno de los mejores equipos, puesto que no solo tiene un procesador GAMER avanzado, sino también por su pantalla ultra fluida, su carga rápida y su almacenamiento infinito. Lo mejor de todo es que no necesitas endeudarte para poder tenerlo. Aquí todas las especificaciones de este increíble terminal.

Motorola Edge 50 Pro: ficha técnica detallada

Si bien el Motorola Edge 50 Pro es de gama media, tiene especificaciones bastante elevadas. Para iniciar con este análisis debes saber que la pantalla de este smartphone es de tipo pOLED de 6.7 pulgadas, con una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 2000 nits.

¿Qué tan potente es? Pues bien, el Motorola Edge 50 Pro llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 4500 mAh y carga de 125W por cable, además de 50W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 50 Pro. Foto: composición/www.linternaute.com

Por si fuera poco, el Motorola Edge 50 Pro tiene un sistema fotográfico elevado: sensor de 50MP con OIS, lente telefoto de 10MP con OIS, ultra gran angular de 13MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps sin problema.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Motorola Edge 50 Pro? Actualmente, podrás comprar este equipo por 2300 soles, es decir unos 600 dólares al tipo de cambio actual. ¿Qué te parece? ¿Lo comprarías?