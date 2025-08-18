El último TV Box de Xiaomi que tiene streaming 4K, canales gratuitos y precio económico en el 2025

Xiaomi cuenta con un catálogo de diferentes precios y gustos, pero uno de los que más se destaca es el TV Box que permite tener el servicio del streaming de una manera diferente y hasta más cómoda. En el 2025 se cuenta con uno de los aparatos más usados, no solamente por la calidad, sino que también por el precio accesible que tiene a disposición.

En marzo de 2025, Xiaomi sorprendió a todos con una nueva generación de TV Box en el mercado global. La famosa compañía de tecnología ofrece este dispositivo a un precio accesible y que además tiene a disposición la inclusión de diversas funciones gracias a su procesador que lo hace más rápido y otros elementos que lo convierten en más duradero.

El TV Box de Xiaomi que se recomienda comprar en el 2025

Estamos hablando de la Xiaomi TV Box S 3rd Gen, que es un dispositivo de contenido multimedia compacto que es capaz de ofrecer streaming 4K y también es compatible con el sistema de Dolby Vision y Dolby Atmos para mejorar la experiencia de los usuarios. Uno de sus beneficios es que brinda resolución que es posible disfrutar con claridad de todos los productos para no perdernos de ningún detalle.

Este TV Box también cuenta con el procesador de 64 bits que sirve para garantizar un rendimiento perfecto y el decodificador de TV también cuenta con una CPI A55 que tiene cuatro núcleos que marca una velocidad de reloj máxima de hasta 2,5 Hz y una RAM lo suficientemente grande para no interrumpir el rendimiento del dispositivo.

Beneficios de usar un TV Box de Xiaomi. | Foto: Captura

Además, al instalar la aplicación de Google TV, vas a poder acceder a todo el entretenimiento que siempre quisiste como películas, entrar a más de 10 mil aplicaciones y cientos de canales de manera gratuita a través del motor de búsqueda de Google. Podrás crear los perfiles personizados y cada uno tendrá una experiencia diferente.

Las conexiones de este dispositivo tecnológico incluye Wi-Fi 6, Bluetooh 5.2, HDMI 2.1, USB 2.0 y entrada a la corriente. Con esta TV Box de tercera generación, se incluye el control remoto que es compatible con el control por voz usando el Asistente de Google. Su precio es de aproximadamente 260 soles.