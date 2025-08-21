Este Honor con cámara de 200MP, procesador Snapdragon, 512GB y 5000 mAh es mejor que el Galaxy A56 y cuesta menos

En 2023, la marca china Honor lanzó uno de sus teléfonos más emblemáticos, el cual gozaba de características premium en un teléfono de gama media. Pese al paso de los años, este celular se ha convertido en uno de los teléfonos más buscados, puesto que sigue vigente por sus prestaciones, pero su precio se ha reducido al mínimo.

Y es que el Honor 90 5G, es un teléfono que se adelantó a su época, puesto que tiene diseño elegante, gran almacenamiento, cámaras 4K de 200MP y un procesador gamer, todo por un mínimo precio. ¿Valdría la pena comprarlo en 2025? Aquí te revelaremos todo lo que debes saber de este potente gama media chino.

Honor 90 5G: ficha técnica y precio actualizado

Uno de los atributos más importantes de este Honor 90 5G es su pantalla OLED de 6.7 pulgadas, la cual no solo es inmune a golpes y caídas. Este teléfono tiene una resolución FullHD+ y 120Hz de tasa de refresco. Sin duda una excelente alternativa en la gama media.

Si hablamos de potencia para aplicaciones como videojuegos y edicion de videos, debes saber que el Honor 90 5G tiene un procesador Snapdragon 7 Gen 1, 512GB de memoria interna y 12GB de RAM, además de unos 5000 mAh de batería con carga rápida de 66W.

El Honor 90 es uno de los mejores gama media del mundo. Foto: www.androidauthority.com

Otro de los apartados icónicos del Honor 90 es su juego de cámaras 4K, cuyo sensor principal es de 200MP, lente gran angular de 12MP, lente profundidad 2MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino también tomar fotografías en alta calidad tanto de día como de noche.

Si bien el Honor 90 fue lanzado en 2023 con un precio elevado, este se ha ido al suelo y actualmente puedes comprarlo por 870 soles, es decir 250 dólares en el mercado internacional.