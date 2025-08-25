Precios actualizados de los iPhone 16 en sus versiones Pro, Plus y Pro Max

Desde el primer iPhone, Apple dejó en claro que se convertiría en uno de los gigantes de la venta de smartphones y así fue. A día de hoy, cuenta con un extenso catálogo de dispositivos móviles con los que sigue innovando año tras año. El lanzamiento del iPhone 17 está cerca, por lo que miles de usuarios se empiezan a preguntar si el precio del iPhone 16 ha disminuido.

Con el estreno del iPhone 17, con la gran novedad del iPhone 17 Air por su extrema delgadez, el iPhone 16 podría disminuir su precio para hacerlo más accesible al presupuesto del público en todo el mundo. Si estás pensando renovar su teléfono o comprarte uno nuevo, es importante que consideres los precios de los celulares de Apple.

Cuánto cuesta el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

Los precios de los últimos modelos del iPhone 16 pueden variar, ya que depende del distribuidor, capacidad de almacenamiento, accesorios que se compren y mucho más. Los precios que te compartiremos a continuación, son estimaciones para que tengas una idea del costo en operadoras como Claro o Movistar.

iPhone 16

El precio base (128GB) en Estados Unidos es de 799 dólares, 899 dólares (256GB) y 1,099 dólares (512GB). En Perú, dependerá del plan que elijas, ya que esto podría ayudar a reducir costos de manera significativa.

128GB: S/2,996 - S/3,200

256GB: S/3,371 - S/3,600

512GB: S/4,121 - S/4,400

iPhone 16 Plus

En Estados Unidos, este modelo está 899 dólares (128GB), 999 dólares (256GB), 1,199 (512GB). Es la versión que tiene los precios más cercanos al iPhone 16 y también tiene características similares.

128GB: S/3,371 - S/3,600

256GB: S/3,746 - S/4,000

512GB: S/4,496 - S/4,800

iPhone 16 Pro

A diferencia de otros países, el precio en Estados Unidos se ha mantenido, pero podría disminuir tras el lanzamiento del iPhone 17. Cuesta 999 dólares (128GB), 1,099 dólares (512GB) y 1,499 dólares (1TB). Está disponible en los colores titanio negro, blanco, natural y desierto.

128GB: S/3,746 - S/4,000

256GB: S/4,121 - S/4,400

512GB: S/4,871 - S/5,200

1TB: S/5,621 - S/6,000

iPhone 16 Pro Max

Se trata del iPhone más costoso hasta la fecha, pero que se vería superado por el iPhone 17 Pro Max. En Estados Unidos cuesta 1,199 dólares (256GB), 1,399 (512GB), 1,599 (1TB).