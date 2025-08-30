Top 5 de teléfonos Huawei que pese a no tener Google son excelentes por su cámara, potencia y precio bajo

Desde el año 2019, los teléfonos y tablets de Huawei ya no tiene los Google Mobile Services, es decir que estos equipos no poseen una Play Store para facilitarte la instalación de Apps tan básicas como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras.

Sin embargo, la marca china ha sabido salir adelante gracias a la tecnología que maneja, puesto que sus equipos resaltan por su gran calidad y potencia. Hoy conocerás 5 smartphones que se han ganado un reconocimiento por sus cámaras profesionales y alto rendimiento y capacidad. Conoce los mejores modelos Huawei que puedes comprar hoy.

Top 5 teléfonos Huawei con alta calidad y bajo precio

Según el último ranking de DxOmark, el Huawei Pura 80 Ultra es el teléfono con la mejor cámara del mundo y humilla al Galaxy S25 Ultra de Samsung, al Xiaomi 15 Ultra o incluso al iPhone 16 Pro Max. Sin embargo, no es el único teléfono que vale la pena comprar.

Huawei Pura 80 Ultra

El Huawei Pura 80 Ultra es uno de los teléfonos más potentes de la marca gracias a su sistema fotográfico con doble teleobjetivo periscópico, que permite zoom óptico a 3.7× y 9.4× en un diseño compacto. Su cámara principal de 50 MP con apertura variable se complementa con un gran angular de 40 MP, logrando versatilidad en cualquier situación. Tiene en su núcleo al procesador Kirin 9020 con hasta 16 GB de RAM, batería enorme de 5,700 mAh con carga ultrarrápida de 100 W y 80 W inalámbricos, todo sobre HarmonyOS 5.1, sin los servicios de Google, pero con AppGallery como alternativa.

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: Weibo.

Huawei Pura 70 Ultra

El Huawei Pura 70 Ultra destaca por su cámara principal retráctil de 1 pulgada y 50 MP, acompañada de un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3.5× y un ultra gran angular de 40 MP, ofreciendo resultados profesionales incluso en baja luz. Incorpora el chip Kirin 9010, hasta 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 1 TB, lo que garantiza potencia y fluidez. Su batería de 5,200 mAh soporta carga de 100 W por cable y 80 W inalámbrica, con diseño premium y pantalla LTPO OLED de 120 Hz. Como todos los modelos recientes, carece de Google, pero cuenta con EMUI 14.2 y AppGallery.

Este es el Huawei Pura 70 Ultra. Foto: Huawei

Huawei P50 Pro

El Huawei P50 Pro sigue siendo un referente en fotografía móvil gracias a su sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Leica, con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un telefoto de 64 MP con zoom híbrido hasta 100×. Aunque no dispone de 5G por restricciones, ofrece un rendimiento fluido con el Snapdragon 888 y una pantalla OLED curva de 6.6 pulgadas a 120 Hz. Su batería de 4,360 mAh con carga rápida de 66 W asegura buena autonomía. No incluye los servicios de Google, pero se apoya en AppGallery y Petal Search para acceder a las aplicaciones.

Este es el Huawei P50 Pro. Foto: Huawei

Huawei Mate 30 Pro

El Huawei Mate 30 Pro fue uno de los primeros gama alta de la marca en llegar sin Google, pero aún hoy destaca por su sistema fotográfico: cámara principal de 40 MP con tecnología RYYB, gran angular de 40 MP y telefoto de 8 MP con zoom óptico 3×. Integra el procesador Kirin 990, ofreciendo un rendimiento competitivo para su generación, y una batería de 4,500 mAh con carga rápida de 40 W y carga inalámbrica de 27 W. Su diseño curvado y la calidad de imagen de su pantalla OLED siguen siendo atractivos, consolidándolo como un clásico de Huawei.

Este es el Huawei Mate 30 Pro. Foto: Xataka

Huawei Nova 13 Pro

El Huawei Nova 13 Pro es una propuesta de gama media-alta equilibrada, ideal para quienes buscan un smartphone más accesible sin renunciar a buenas cámaras. Ofrece un triple sensor trasero encabezado por 50 MP con OIS, telefoto de 12 MP y ultra gran angular de 8 MP, además de una doble cámara frontal de 60 MP + 8 MP. Su pantalla LTPO OLED de 120 Hz asegura fluidez, acompañada de 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento. La batería de 5,000 mAh con carga de 100 W garantiza energía de sobra, mientras que su software basado en HarmonyOS se mantiene sin Google, pero con AppGallery como tienda principal.

Este es el Huawei Nova 13 Pro. Foto: Huawei