Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN DIRECTO por el Clausura
Este Honor tiene una pantalla INDESTRUCTIBLE y una batería de 6600 mAh que dura 3 días con UNA SOLA CARGA: cuesta 250 dólares

No necesitas gastar tanto dinero para comprar un teléfono de gran calidad. Conoce el teléfono de Honor que tiene la mejor batería del mundo y la pantalla más resistente.

Daniel Robles
Este Honor Magic 7 Lite tiene una de las mejores baterías del mundo y su precio es bastante bajo.
Este Honor Magic 7 Lite tiene una de las mejores baterías del mundo y su precio es bastante bajo. | Foto: composición/www.frandroid.com
Los teléfonos de Honor se están ganando un lugar en el mercado de los smartphones, puesto que la mayoría de ellos sobresalen por su resistencia, gran potencia y precios reducidos.

Para este 2025, Honor presentó uno de sus mejores teléfonos de gama media, el Honor Magic 7 Lite, un equipo que tiene una de las pantalla más resistentes y una de las baterías más duraderas, puesto que con una carga puede durar hasta 3 días.

El Honor X8b es un teléfono de gama media que sobresale por su gran calidad y bajo precio. Sus especificaciones son elevadas.

¿Qué otras características tiene el Honor Magic 7 Lite? En esta nota te vamos a revelar qué características posee este dispositivo chino cuyo precio no supera los 250 dólares.

Honor Magic 7 Lite: ficha técnica completa

El teléfono de Honor tiene una de las mejores pantallas, pero no solo por su resistencia a golpes o caídas, sino también por su calidad. En este caso es un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución de 2700 x 1224 pixeles y un brillo pico de 4000 nits.

¿Qué tan potente es este Android? El Honor Magic 7 Lite llega con procesador Snapdragon 6 Gen 1, GPU Adreno A710, un RAM de 8GB físico, 8GB de RAM virtual, además de 512GB de memoria y una batería de 6600 mAh con carga de 66W.

Honor Magic 7 Lite

Este es el Honor Magic 7 Lite. Foto: composición/El Español negro

Si bien las cámaras no son el punto fuerte de este Honor, tiene un lente de 108MP con OIS, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero sí en 1080 pixeles y tomar fotografías en alta resolución.

¿Qué precio tiene? Por solo 919 soles o 250 dólares podrás tener este potente teléfono Honor, el cual además ofrece 5 años de actualizaciones.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

