- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 12
- Sporting Cristal vs. Ayacucho
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Este Honor tiene una pantalla INDESTRUCTIBLE y una batería de 6600 mAh que dura 3 días con UNA SOLA CARGA: cuesta 250 dólares
No necesitas gastar tanto dinero para comprar un teléfono de gran calidad. Conoce el teléfono de Honor que tiene la mejor batería del mundo y la pantalla más resistente.
Los teléfonos de Honor se están ganando un lugar en el mercado de los smartphones, puesto que la mayoría de ellos sobresalen por su resistencia, gran potencia y precios reducidos.
Para este 2025, Honor presentó uno de sus mejores teléfonos de gama media, el Honor Magic 7 Lite, un equipo que tiene una de las pantalla más resistentes y una de las baterías más duraderas, puesto que con una carga puede durar hasta 3 días.
PUEDES VER: Este Honor con diseño de iPhone 16 Pro es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar por 150 dólares
¿Qué otras características tiene el Honor Magic 7 Lite? En esta nota te vamos a revelar qué características posee este dispositivo chino cuyo precio no supera los 250 dólares.
Honor Magic 7 Lite: ficha técnica completa
El teléfono de Honor tiene una de las mejores pantallas, pero no solo por su resistencia a golpes o caídas, sino también por su calidad. En este caso es un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución de 2700 x 1224 pixeles y un brillo pico de 4000 nits.
¿Qué tan potente es este Android? El Honor Magic 7 Lite llega con procesador Snapdragon 6 Gen 1, GPU Adreno A710, un RAM de 8GB físico, 8GB de RAM virtual, además de 512GB de memoria y una batería de 6600 mAh con carga de 66W.
Este es el Honor Magic 7 Lite. Foto: composición/El Español negro
Si bien las cámaras no son el punto fuerte de este Honor, tiene un lente de 108MP con OIS, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero sí en 1080 pixeles y tomar fotografías en alta resolución.
¿Qué precio tiene? Por solo 919 soles o 250 dólares podrás tener este potente teléfono Honor, el cual además ofrece 5 años de actualizaciones.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50