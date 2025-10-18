- Hoy:
Xiaomi 15T Pro vs iPhone 17 Pro: cuál de estos teléfonos de gama alta es más potente y cuál es más barato
Estos dos teléfonos son algunos de los potentes y costosos que puedes comprar este 2025. Solo uno será tu mejor opción por sus especificaciones.
Xiaomi se ha propuesto dominar el mercado de los smartphones de gama alta y ha presentado uno de sus equipos más emblemáticos, el Xiaomi 15T Pro, un dispositivo tan eficiente que combina un diseño premium, cámaras LEICA, un procesador MediaTek de alta calidad y un almacenamiento abundante.
Por su parte, la marca estadounidense Apple también ha presentado su teléfono más emblemático, el cual no solo tiene un renovado diseño, sino también un procesador más eficiente, cámaras de 48MP con resolución 4K y una batería más generosa con carga de 40W.
PUEDES VER: ¿Por qué comprar el Galaxy A56 si este Samsung es igual de potente con cámaras 4K y cuesta la mitad?
Si estás pensando en renovar tu teléfono y precisamente estás pensando en adquirir alguno de estos modelos premium, estás de suerte puesto que hoy en Libero.pe haremos un versus entre el Xiaomi 15T Pro y iPhone 17 Pro. Esto quiere decir que compararemos todas las especificaciones técnicas de ambos equipos, para que de esta forma puedas saber cuál te conviene comprar en pleno 2025.
Para poder diferenciarlos y saber cuál es la mejor alternativa hemos elaborado un cuadro con todas las especificaciones más resaltantes, vale decir pantalla, procesador, cámaras, batería, sistema operativo y por supuesto el precio. ¿Quieres conocer a profundidad estos dos smartphones de gama alta? Aquí todos los detalles.
Xiaomi 15T Pro vs iPhone 17 Pro: ficha técnica comparada
A continuación te dejamos un cuadro con la comparación exhaustiva entre el Xiaomi 15T Pro y iPhone 17 Pro. Ten en cuenta cada detalle para saber cuál te conviene comprar en 2025. Recuerda que una diferencia clave es el sistema operativo, ya que mientras uno tiene Android 16, el otro llega con iOS 26. De ti dependerá saber cuál es la mejor alternativa.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Xiaomi 17 Pro
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|210 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|2999 soles - 858 dólares
|2400 soles o 4999 yuanes
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
