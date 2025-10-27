0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

La función secreta de YouTube para ver videos en segundo plano sin pagar suscripción premium

Puede que no lo sabías, pero existe una forma legal para ver videos en YouTube en segundo plano y sin pagar. Sigue esta guía para Android, iPhone y PC.

Joel Dávila
YouTube es la plataforma de videos más vista en todo el mundo.
YouTube es la plataforma de videos más vista en todo el mundo. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Nadie puede negar que YouTube es la plataforma de videos más vista en todo el planeta, y para muchos se ha convertido en una especie de biblioteca en la era digital. Esta app se encuentra en los celulares de todo el mundo, no importa si es Android o iOS y, tal y como WhatsApp, cuenta con una serie de funciones ocultas como es la reproducción en segundo plano.

Este celular es económico y también está integrado como inteligencia artificial.

PUEDES VER: Este Motorola curvo es mejor que Samsung y cuesta menos: pantalla POLED, buen procesador y gran carga rápida

Truco para ver YouTube en segundo plano

Por lo general, creemos que disfrutar de videos de YouTube solo se realiza en primer plano, pero en dispositivos móviles como en PC tenemos la opción de verlo en una ventana pequeña y seguir realizando nuestras tareas regulares. No te preocupes, que estos métodos son completamente legales, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros. Toma nota:

En PC

  • Ingres a tu navegador Chrome.
  • Ingresa a YouTube y escoge el video que quieres ver.
  • Ahora, sin mover el mouse, aprieta clic derecho dos veces.
  • Aparecerá un menú en el que debes seleccionar Imagen e imagen.
  • Lo que sucederá es que el clip se reproducirá en una ventana flotante.
YouTube

YouTube se puede disfrutar en PC y dispositivos móviles.

Android

  • Ingresa a Configuración.
  • Busca el apartado de Apps o Aplicaciones.
  • Ve a Notificaciones avanzadas.
  • Presiona en YouTube.
  • Pulsa en Pantalla en pantalla.
  • Ve a la configuración en la aplicación de YouTube.
  • Activa Pantalla en pantalla.

iPhone

  • En tu smartphone, ve a Configuración.
  • Ve a General.
  • Activa PIP automáticamente.
  • Ve a la configuración de la app de YouTuber.
  • Ingresa a General.
  • Activa Pantalla en Pantalla.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. La función secreta de YouTube para ver videos en segundo plano sin pagar suscripción premium

  2. Yape te brinda DESCUENTO de 1600 soles para renovar tu teléfono por el iPhone de TITANIO más TOP

  3. El mejor iPhone de Apple NO es el 17 Pro Max: cuerpo de titanio, cámaras 4K y 1TB de memoria

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano