La función secreta de YouTube para ver videos en segundo plano sin pagar suscripción premium
Puede que no lo sabías, pero existe una forma legal para ver videos en YouTube en segundo plano y sin pagar. Sigue esta guía para Android, iPhone y PC.
Nadie puede negar que YouTube es la plataforma de videos más vista en todo el planeta, y para muchos se ha convertido en una especie de biblioteca en la era digital. Esta app se encuentra en los celulares de todo el mundo, no importa si es Android o iOS y, tal y como WhatsApp, cuenta con una serie de funciones ocultas como es la reproducción en segundo plano.
Truco para ver YouTube en segundo plano
Por lo general, creemos que disfrutar de videos de YouTube solo se realiza en primer plano, pero en dispositivos móviles como en PC tenemos la opción de verlo en una ventana pequeña y seguir realizando nuestras tareas regulares. No te preocupes, que estos métodos son completamente legales, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros. Toma nota:
En PC
- Ingres a tu navegador Chrome.
- Ingresa a YouTube y escoge el video que quieres ver.
- Ahora, sin mover el mouse, aprieta clic derecho dos veces.
- Aparecerá un menú en el que debes seleccionar Imagen e imagen.
- Lo que sucederá es que el clip se reproducirá en una ventana flotante.
YouTube se puede disfrutar en PC y dispositivos móviles.
Android
- Ingresa a Configuración.
- Busca el apartado de Apps o Aplicaciones.
- Ve a Notificaciones avanzadas.
- Presiona en YouTube.
- Pulsa en Pantalla en pantalla.
- Ve a la configuración en la aplicación de YouTube.
- Activa Pantalla en pantalla.
iPhone
- En tu smartphone, ve a Configuración.
- Ve a General.
- Activa PIP automáticamente.
- Ve a la configuración de la app de YouTuber.
- Ingresa a General.
- Activa Pantalla en Pantalla.
