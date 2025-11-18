0
¿Vale la pena este Samsung que cuesta 289 soles? Lo bueno y malo del teléfono BÁSICO con 1TB y 5000 mAh

El Galaxy A06 es el teléfono más barato de Samsung, pero pese a ello tiene cámaras con alta calidad, pantalla de 6.7 pulgadas y poderosa batería.

Daniel Robles
Este es el Galaxy A06 de Samsung, uno de los teléfonos más BARATOS y potentes que puedes comprar en 2025.
Este es el Galaxy A06 de Samsung, uno de los teléfonos más BARATOS y potentes que puedes comprar en 2025. | Foto: composición/@ecbtechnologies
Samsung es una de las marcas más versátiles que existen en el mercado de los smartphones. Y es que si bien la firma coreana puede lanzar teléfonos potentes como el Galaxy S25 Ultra o el Galaxy Z Fold7, lo cierto es que también tiene en su catálogo equipos básicos que te pueden costar menos de 100 dólares y que, pese a ello, resaltan por sus especificaciones.

Este es el caso del Galaxy A06, un teléfono muy barato que pese a ser de entrada, cuenta con características impresionantes. Si hablamos de su pantalla, este tiene un panel LCD de 6.7 pulgadas con una resolución HD+ y una tasa de refresco de 60Hz.

Si hablamos de potencia, este Samsung barato llega con un procesador Helio G85, el cual además llega acompañado de 6GB de RAM y 128GB de memoria interna, la cual se puede ampliar hasta 1TB con una microSD. No es el mas TOP, pero es bastante fluido.

Samsung

Samsung

Y si hablamos de cámaras, el Galaxy A06 llega con una cámara de 50MP, lente bokeh de 2MP y selfie de 8MP. Si bien no puedes grabar en 4K, tendrás videos de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

El precio del Galaxy A06 es de 289 soles, lo que al tipo de cambio vigente equivalen unos 85 dólares. Sin duda una de las mejores opciones baratas que puedes comprar.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

