Se confirma la mejor noticia para peruanos: este lunes 2 de junio será día no laborable, ¿quiénes acatan?

El calendario de feriados y días no laborables en el Perú ya está marcado oficialmente por el el decreto de el Diario El Peruano, no obstante, muchos no conocían sobre el nuevo día de descanso que se ha programado para este lunes 2 de junio, en el cual algunos ciudadanos podrán no acudir a sus jornadas laborales.

¿Para quiénes es día no laborable este 2 de junio?

De acuerdo a lo que indica el Decreto de Alcaldía N.º 003-2025-MPP, publicado recientemente en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio se declaró como día no laborable solo para la provincia de Purús, ubicada en el departamento de Ucayali.

Es decir que esta medida podrá ser acatada por los individuos del lugar en respuesta a la celebración del 43.° aniversario de esta jurisdicción y busca facilitar la participación de la población en las determinadas actividades.

¿Qué feriados y días no laborables le quedan al 2025?