Municipalidad de Lima anunció construcción de nueva vía de 4 km y que unirá a dos distritos del Cono Norte

Las obras en Lima Metropolitana continúan y esta vez, los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres se verán favorecidos con la construcción de una nueva ciclovía que tendrá una extensión de más de 4 kilómetros, que beneficiará a más de 6000 vecinos con modernas infraestructuras que impulsará la movilidad sostenible.

Mediante las plataformas oficiales, la Municipalidad de Lima informó que la construcción se realizará desde la avenida 2 de Octubre, en el distrito de Los Olivos, hasta la avenida Los Alisos en San Martín de Porres. Este proyecto generó gran alegría entre los ciudadanos de la zona por los beneficios que otorgará.

Inició la construcción de una nueva ciclovía entre Los Olivos y SMP.

Nueva construcción en el Cono Norte

Este proyecto abarcará 4084 kilómetros y es parte de las mejoras del transporte alternativo en Lima Norte. Entre la modernización de la zona se incluye la colocación de semáforos exclusivos para ciclistas, pavimentación, áreas verdes, rampas y señalización entre las avenidas de Los Olivos y SMP.

Eso no es todo, ya que se confirmó la instalación de 8 cicloparqueaderos en diversos puntos estratégicos a lo largo de la zona, permitiendo que los ciclistas puedan estacionar su vehículo de manera segura. Además, se implementará 3 estaciones de reparación con la finalidad de atender emergencias mecánicas menores.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar respecto a esta obra en Lima Norte. "Traten de vigilar toda la ruta de la ciclovía", "Ojalá los camiones no se estacionen ahí", "Me parece muy bien y la obra es ecológica", "Ojalá se mantenga en buen estado las nuevas instalaciones", indicaron.