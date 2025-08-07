Advierten que vendedores que saquearon contenedores en Ancón podrían ser denunciados por fuerte delito

El pasado viernes 1 de agosto, alrededor de 50 contenedores cayeron al mar peruano, lo que generó un gran revuelo, principalmente en el distrito de Ancón, ya que los pescadores al ver la cantidad de productos que flotaban en la costa decidieron saquear y ponerlos a la venta, pero esto incurriría en un grave delito.

En una entrevista con Canal N, Amílcar Velásquez, jefe de la Capitanía del Puerto del Callao, informó que la venta de productos que cayeron al mar califica como robo agravado, ya que los bienes tienen un propietario y es la empresa Evergreen. Se destaca que 5 contenedores fueron saqueados.

"Estos contenedores no son objetos abandonados. Tienen dueño, y quien saquea incurre en delito", señaló el capitán de navío. Asimismo, agregó que las personas involucradas podrían ser procesadas penalmente y que los saqueos están siendo investigados por las autoridades.

Asimismo, manifestó que actualmente existe una ley marítima respecto a los hallazgos en el mar y que se deben reportar. "No es cierto que lo encontrado en el mar no tiene dueño. Si alguien lo encuentra, debe entregarlo. De lo contrario, incurre en apropiación ilícita", agregó.

Por otro lado, Amílcar Velásquez precisó que la empresa encargada se encuentra realizando labores para recuperar la mercadería caída en el mar, así como trabajos de limpieza en las playas afectadas de Ancón y Ventanilla. Sumado a esto, existe un monitoreo constante de los contenedores pendientes por extraer.

Venden productos de contenedores caídos al mar

En los últimos días, se dio a conocer que en Ancón se está vendiendo informalmente y sin autorización, mercadería que cayó al mar tras el accidente de varios contenedores frente al puerto del Callao. Estos se ofrecen en la vía pública, estacionamientos, muelles o parte trasera de camionetas, a precios muy bajos, desde S/ 5.

Entre los artículos recuperados incluyen cabezas de maniquí, maquillaje, toallitas faciales, secadores, artículos de limpieza, tápers, dispensadores, incluso lavadoras e incluso iPhones.