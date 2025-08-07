0

Advierten que vendedores que saquearon contenedores en Ancón podrían ser denunciados por fuerte delito

Luego de la caída de contenedores de Evergreen al mar, pescadores y ciudadanos decidieron vender los productos, pero ahora esto tendría una fatal consecuencia.

Angie De La Cruz
El jefe de la Capitanía del Puerto del Callao señaló que podría pasarle a quienes sustrajeron contenido de los contenedores.
El jefe de la Capitanía del Puerto del Callao señaló que podría pasarle a quienes sustrajeron contenido de los contenedores. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El pasado viernes 1 de agosto, alrededor de 50 contenedores cayeron al mar peruano, lo que generó un gran revuelo, principalmente en el distrito de Ancón, ya que los pescadores al ver la cantidad de productos que flotaban en la costa decidieron saquear y ponerlos a la venta, pero esto incurriría en un grave delito.

Conoce por qué este 7 de agosto es un día sumamente importante para el retiro AFP de hasta S/ 21,400.

PUEDES VER: Retiro AFP de S/ 21,400: hoy, 7 de agosto será DÍA CLAVE para el desembolso de fondos

En una entrevista con Canal N, Amílcar Velásquez, jefe de la Capitanía del Puerto del Callao, informó que la venta de productos que cayeron al mar califica como robo agravado, ya que los bienes tienen un propietario y es la empresa Evergreen. Se destaca que 5 contenedores fueron saqueados.

"Estos contenedores no son objetos abandonados. Tienen dueño, y quien saquea incurre en delito", señaló el capitán de navío. Asimismo, agregó que las personas involucradas podrían ser procesadas penalmente y que los saqueos están siendo investigados por las autoridades.

Asimismo, manifestó que actualmente existe una ley marítima respecto a los hallazgos en el mar y que se deben reportar. "No es cierto que lo encontrado en el mar no tiene dueño. Si alguien lo encuentra, debe entregarlo. De lo contrario, incurre en apropiación ilícita", agregó.

Por otro lado, Amílcar Velásquez precisó que la empresa encargada se encuentra realizando labores para recuperar la mercadería caída en el mar, así como trabajos de limpieza en las playas afectadas de Ancón y Ventanilla. Sumado a esto, existe un monitoreo constante de los contenedores pendientes por extraer.

Venden productos de contenedores caídos al mar

En los últimos días, se dio a conocer que en Ancón se está vendiendo informalmente y sin autorización, mercadería que cayó al mar tras el accidente de varios contenedores frente al puerto del Callao. Estos se ofrecen en la vía pública, estacionamientos, muelles o parte trasera de camionetas, a precios muy bajos, desde S/ 5.

Entre los artículos recuperados incluyen cabezas de maniquí, maquillaje, toallitas faciales, secadores, artículos de limpieza, tápers, dispensadores, incluso lavadoras e incluso iPhones.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro AFP 2025 | ¿Por qué el lunes 4 de agosto representó un día decisivo para la liberación de fondos?

  2. Puente Piedra recuperará importante espacio recreativo | Obra contará con veredas, áreas verdes y juegos

  3. Retiro AFP de S/ 21,400: el jueves 7 de agosto representó un día clave para el desembolso de fondos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano