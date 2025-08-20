Municipalidad de Comas dio malas noticias a vecinos del distrito tras confirmarse remodelación de importante avenida
Mediante sus redes sociales, el municipio de Comas emitió un importante comunicado que afecta de manera directa a los vecinos de la zona.
Mediante sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Comas emitió un importante comunicado sobre el atentado contra una ingeniera que supervisaba una obra pública en la avenida Los Pinos. Tras balear a joven, los extorsionadores dejaron un mensaje amenazante.
PUEDES VER: Vecinos de Comas celebran importante noticia | Municipio renovó espacio público a favor de los ciudadanos
Según testigos, la víctima se encontraba supervisando los trabajos de asfalto en la cuadra 12 de la avenida Los Pinos, en la urbanización El Pinar, cuando uno de ellos le disparó dos veces, el impacto fue en la pierna y abdomen. Rápidamente, la policía llegó al lugar de los hechos.
Municipalidad de Comas dio malas noticias a vecinos del distrito
El municipio de Comas expresó su profunda preocupación y rechazo por el atentado hacia la ingeniera. Además, indicaron que es lamentable hecho es un ataque directo al progreso de nuestro distrito. Por su parte, la administración del distrito de Lima Norte reitera su compromiso por el bienestar de los trabajadores y ciudadanos.
Además, indicaron su total disposición, respaldo y acompañamiento a la ingeniera afectada, así como a su familia. "La seguridad de los vecinos y de quienes construyen el futuro de nuestra comunidad es una prioridad innegociable", indica una parte del comunicado.Comunicado de la Municipalidad de Comas.
La Municipalidad liderada por Ulises Villegas solicitó la atención urgente de la Policía Nacional del Perú, Ministerio del interior y al Ministerio Público para que actúen con la mayor celeridad y diligencia. "No podemos permitir que el miedo y la violencia frenen el avance de las obras", se lee en la parte final del texto.
- 1
Tottus anunció oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?
- 2
Retiro ONP de hasta 5 UIT en 2025 | ¿Cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá acceder a los fondos?
- 3
Vecinos de Puente Piedra recibieron la mejor noticia | Se culminó obra que mejorará tránsito en la Panamericana Norte
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90