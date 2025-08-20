Municipalidad de Comas dio malas noticias a vecinos del distrito tras confirmarse remodelación de importante avenida

Mediante sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Comas emitió un importante comunicado sobre el atentado contra una ingeniera que supervisaba una obra pública en la avenida Los Pinos. Tras balear a joven, los extorsionadores dejaron un mensaje amenazante.

Según testigos, la víctima se encontraba supervisando los trabajos de asfalto en la cuadra 12 de la avenida Los Pinos, en la urbanización El Pinar, cuando uno de ellos le disparó dos veces, el impacto fue en la pierna y abdomen. Rápidamente, la policía llegó al lugar de los hechos.

Municipalidad de Comas dio malas noticias a vecinos del distrito

El municipio de Comas expresó su profunda preocupación y rechazo por el atentado hacia la ingeniera. Además, indicaron que es lamentable hecho es un ataque directo al progreso de nuestro distrito. Por su parte, la administración del distrito de Lima Norte reitera su compromiso por el bienestar de los trabajadores y ciudadanos.

Además, indicaron su total disposición, respaldo y acompañamiento a la ingeniera afectada, así como a su familia. "La seguridad de los vecinos y de quienes construyen el futuro de nuestra comunidad es una prioridad innegociable", indica una parte del comunicado.

Comunicado de la Municipalidad de Comas.

La Municipalidad liderada por Ulises Villegas solicitó la atención urgente de la Policía Nacional del Perú, Ministerio del interior y al Ministerio Público para que actúen con la mayor celeridad y diligencia. "No podemos permitir que el miedo y la violencia frenen el avance de las obras", se lee en la parte final del texto.