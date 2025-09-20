- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- UTC vs Universitario
- Real Madrid vs Espanyol
- Tucumán vs River
- Manchester United vs Chelsea
- Al Nassr vs Al Riyadh
- Retiro AFP
Festival del Turrón 2025: cuándo inicia, horarios y dónde encontrar el esperado evento en Lima
El mes de octubre está a punto de llegar y con él también se acercan las celebraciones con el famoso turrón como protagonista.
Cada año, cuando octubre está por llegar, Lima se viste de morado, de devoción y de aromas dulces. En ese contexto regresa el Festival del Turrón, también conocido como Festival del Turrón y Dulces Tradicionales de Perú, una cita perfecta para los amantes de lo clásico, lo artesanal y de las nuevas versiones de uno de los postres más representativos de la cultura limeña: el turrón de Doña Pepa. Este festival no solo es una feria gastronómica, es una celebración de identidad, memoria y creatividad.
PUEDES VER: ¿Daddy Yankee en Perú? Fans reaccionan en redes sociales tras rumores de nueva producción musical
El turrón es un símbolo, una receta colonial que con los años se volvió inseparable de las celebraciones del Señor de los Milagros, del mes morado, de procesión y familia. La miel, los confites, la textura, los sabores tradicionales se encuentran aquí, reviviendo memorias y reconectando generaciones. Pero también este festival tiene espacio para la innovación, pues se presentan versiones veganas, fusiones y reinterpretaciones sin perder la esencia.
Este año, el Festival del Turrón 2025 se realizará en Miraflores, en el Pasaje Porta, justo frente al Parque Kennedy, reuniendo a productores artesanales de repostería tradicional y dulce, para ofrecer tanto lo conocido como lo novedoso en el mundo del turrón y los dulces costumbristas.
Fechas, horarios y ubicación del evento
- Fechas: Del 4 al 8 de octubre de 2025
- Horario diario: De 11:00 a.m. hasta 8:00 p.m.
- Ubicación: Pasaje Porta, frente al Parque Kennedy, distrito de Miraflores, Lima
- Acceso al público: Ingreso libre, toda persona puede participar y recorrer los puestos sin costo de entrada
¿Qué encontrarás en el Festival del Turrón?
- Productores artesanales: más de 15 expositores que ofrecerán variedad de turrones y dulces tradicionales.
- Sabores clásicos y versiones innovadoras: el festival no solo recupera lo tradicional (turrón con miel, confites, la clásica receta de Doña Pepa), sino que también experimenta con versiones como turrón de maíz morado, propuestas veganas, fusiones, texturas nuevas.
- Postres costumbristas regionales: además del turrón, habrá panes y dulces tradicionales de distintas partes del país, lo que convierte el evento en un recorrido cultural gastronómico.
Importancia cultural del turrón
El Festival del Turrón no es solo un espacio para degustar dulces; es una manifestación cultural que desarrolla una tradición peruana muy conocida. Este año, las novedades van desde la inclusión de versiones saludables, estilos diferentes, mayor número de expositores, hasta presentaciones creativas en formatos nuevos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50