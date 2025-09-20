Festival del Turrón 2025: cuándo inicia, horarios y dónde encontrar el esperado evento en Lima

Cada año, cuando octubre está por llegar, Lima se viste de morado, de devoción y de aromas dulces. En ese contexto regresa el Festival del Turrón, también conocido como Festival del Turrón y Dulces Tradicionales de Perú, una cita perfecta para los amantes de lo clásico, lo artesanal y de las nuevas versiones de uno de los postres más representativos de la cultura limeña: el turrón de Doña Pepa. Este festival no solo es una feria gastronómica, es una celebración de identidad, memoria y creatividad.

El turrón es un símbolo, una receta colonial que con los años se volvió inseparable de las celebraciones del Señor de los Milagros, del mes morado, de procesión y familia. La miel, los confites, la textura, los sabores tradicionales se encuentran aquí, reviviendo memorias y reconectando generaciones. Pero también este festival tiene espacio para la innovación, pues se presentan versiones veganas, fusiones y reinterpretaciones sin perder la esencia.

Este año, el Festival del Turrón 2025 se realizará en Miraflores, en el Pasaje Porta, justo frente al Parque Kennedy, reuniendo a productores artesanales de repostería tradicional y dulce, para ofrecer tanto lo conocido como lo novedoso en el mundo del turrón y los dulces costumbristas.

Fechas, horarios y ubicación del evento

Fechas: Del 4 al 8 de octubre de 2025

Del 4 al 8 de octubre de 2025 Horario diario: De 11:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

De 11:00 a.m. hasta 8:00 p.m. Ubicación: Pasaje Porta, frente al Parque Kennedy, distrito de Miraflores, Lima

Pasaje Porta, frente al Parque Kennedy, distrito de Miraflores, Lima Acceso al público: Ingreso libre, toda persona puede participar y recorrer los puestos sin costo de entrada

¿Qué encontrarás en el Festival del Turrón?

Productores artesanales: más de 15 expositores que ofrecerán variedad de turrones y dulces tradicionales.

Sabores clásicos y versiones innovadoras: el festival no solo recupera lo tradicional (turrón con miel, confites, la clásica receta de Doña Pepa), sino que también experimenta con versiones como turrón de maíz morado, propuestas veganas, fusiones, texturas nuevas.

Postres costumbristas regionales: además del turrón, habrá panes y dulces tradicionales de distintas partes del país, lo que convierte el evento en un recorrido cultural gastronómico.

Importancia cultural del turrón

El Festival del Turrón no es solo un espacio para degustar dulces; es una manifestación cultural que desarrolla una tradición peruana muy conocida. Este año, las novedades van desde la inclusión de versiones saludables, estilos diferentes, mayor número de expositores, hasta presentaciones creativas en formatos nuevos.